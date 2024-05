El peor momento de Furia dentro de Gran Hermano 2024: el ataque de angustia y llanto que preocupó a todos

Furia es una de las nueve participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024. Gracias a su personalidad fuerte, su histrionismo y su extravagancia, conquistó a un gran grupo de la audiencia que se convirtieron en fanáticos. De todas maneras, también se ganó un gran grupo de haters, debido a sus polémicas reacciones

Esta semana es una especial para los jugadores, ya que ingresaron seres queridos para contenerlos durante algunos días y también para jugar dentro de la casa. En cuanto a Furia ingresó Rocío, una amiga del gimnasio.

Furia de Gran Hermano 2024 junto a su amiga Rocío

Este miércoles 15 de mayo, previo a la gala de nominación, Furia fue la última en despertarse en la casa de Gran Hermano 2024. La participante se levantó triste y angustiada, y no para de llorar frente a sus compañeros.

Furia se descargó con Florencia y Delfina, la hija de Virginia, y les explicó: “Yo siento que él no está bien. Es decir, que está bien, pero que está triste. Siento que la angustia que tengo, también es la angustia que tiene él”. Haciendo referencia a que sentía que Mauro estaba mal fuera de la casa y que, además, lo extraña.

La angustia de Furia de Gran Hermano 2024

Luego, Bautista trató de consolarla y le preguntó qué le pasaba, Furia le contestó: “Yo quería dormir y pensar en Mauro, y me levantaron porque tenía que cambiar las sábanas. Estoy muy triste, me agarró angustia por eliminar jugadores. No es fácil, siento culpa por arruinar los sueños de los demás”.

Finalmente, Furia se sentó en un sillón y demostró su tristeza a través de un llanto que no cesaba. Además, confesó que tenía puesta una musculosa de Mauro, lo cual hacía que se sienta más triste y que lo extrañe aún más.

Sin dudas, no solo extraña a Mauro, el último eliminado, sino que también se siente culpable por hacer campaña en contra de él, quien por dos meses fue una gran compañía dentro de la casa.