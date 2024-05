El impensado pedido de Furia a Mauro tras su eliminación de Gran Hermano 2024

En una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2024, se vivió tensión y sorpresa por los nominados que tras el voto del público terminó en un mano a mano entre Furia y Mauro. Los dos participantes que tuvieron una semana conflictiva en la convivencia después de poner fin a su relación amorosa en la casa.

Hace una semana atrás, Juliana estalló en vivo contra Mauro, luego de que la pareja tuviera algunas rispideces y terminara con su relación. Los gritos de Furia y el ataque de violencia llevaron a que recibiera una sanción por parte de Gran Hermano, en la cual le anunciaron que estaría nominada hasta que termine su estadía en el programa.

A pesar de que Mauro y Furia decidieron hablar para llegar a un acuerdo después de varios días peleados y viviendo en un clima tenso, el enfrentamiento en el teléfono dejó fuera de juego a Mauro.

Mauro y Furia se reconciliaron antes de su salida

El contundente pedido de Furia a Mauro de Gran Hermano 2024 tras su eliminación

Conforme iba pasando la gala de eliminación e iban saliendo de placa los demás nominados. Furia y Mauro hicieron las paces y mostraron un cariñoso acercamiento. Luego tras conocerse el mano a mano entre los dos, la pareja se alejó del resto para tener una despedida entre besos y palabras de agradecimiento por lo que vivieron estos meses.

Cuando Santiago del Moro anunció que Mauro era el eliminado, Furia se acercó a abrazarle y darle un romántico beso. Luego le dijo al oído lo que sentía y como una forma de sellar su reconciliación: “Te voy a extrañar un montón. Te amo”.

“Hacé lo que tengas que hacer acá”, le contestó Mauro a Furia mientras permanecían abrazados. “Esperame afuera, no seas pelotudo. Agarrate lo que quieras, pero después bésame”, le pidió Juliana al participante recientemente eliminado.

Tras su conversación con Furia, Mauro se despidió de sus compañeros con lágrimas en los ojos: “Gracias a todos. Son unas personas increíbles. Me voy así porque no me quería ir. Son increíbles todos. Estoy recontra orgulloso y agradecido por todos ustedes… Los quiero un montón”.