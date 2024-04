Tamara Paganini expuso a la producción de Gran Hermano: ¿por qué motivo debió ser expulsada y no se mostró?

A 23 años de su participación en la primera temporada de Gran Hermano en Argentina, Tamara Paganini desveló que estuvo a punto de ser eliminada del concurso por agredir a un compañero y que, sorprendentemente, esta acción no fue emitida en pantalla.

La antigua concursante de Gran Hermano 2001 aseguró que los realizadores manipulan el contenido del programa, seleccionando qué escenas mostrar y cuáles no, todo ello en aras de la audiencia y de favorecer a determinados concursantes, tal como se evidencia en la presente temporada con Juliana “Furia” Scaglione.

La primera subcampeona de Gran Hermano se alejó de los flashes.

“Llega un punto en el que las cámaras se vuelven parte del mobiliario. No puedes estar alerta de todo lo que dices las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, comentó Tamara en Intrusos.

Tamara Paganini gran hermano Foto: Instagram

Seria, Paganini continuó: “Además, en nuestra edición de Gran Hermano tampoco teníamos conciencia de que cualquier cosa que dijéramos pudiera tener tanto impacto, que se pudiera generar tanto revuelo por cualquier tontería que dijéramos. Ahora son un poco más conscientes”.

Las fuerte declaraciones de Tamara Paganini sobre Gran Hermano

“Dicen ‘la violencia que hay en Gran Hermano’. Nosotros nos insultábamos de arriba abajo. Un día incluso agredí a uno dentro de la casa”, reveló Tamara, sin tapujos. Desconcertada, Flor de la V le preguntó: “¿En ese momento estaba permitido?”. Y Paganini respondió: “No, no estaba permitido. Es ir en contra de las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije ‘lo volvería a hacer 3 y 10 veces más. Si quieren, expúlsenme’”.

Atenta a las palabras de la ex participante de GH, Marcela Tauro señaló: “Eras la Furia de ese Gran Hermano”. Y Tamara asintió: “Era como La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón (Trezeguet). No iban a sacarme... Y creo que no lo mostraron en televisión. Hubo varias cosas que no mostraron en televisión. La producción elige qué mostrar y qué no mostrar”. Por último reveló: “Tengo un montón de cosas que sucedieron y que ni siquiera se vieron por Direct TV... En el canal (Telefe) no se transmite todo. Siempre está el botón de ‘apaga esto’. Si te apagan 2 de las 120 cámaras, no pasa nada”.

Tamara Paganini