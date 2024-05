¿Qué pasará con Conoc?: la empresa de construcción de Córdoba entró en quiebra y habló su dueño

En abril, el Boletín Oficial comunicó el proceso de quiebra de la constructora Conoc, ordenado por la Justicia de Córdoba. La firma ofrecía planes de ahorro para acceder a la casa propia, desde hacía 12 años. Tras el anuncio, más de 50 familias viven con incertidumbre sobre el futuro de su obra.

Conoc entró en quiebra y no podrá entregar ningún lote ni vivienda. Hasta el día de la publicación, la firma tenía unas 70 obras activas. Sin embargo, aún se espera que la Justicia se expida al respecto. En este marco, Ezequiel Ocaña, dueño de la firma, habló con Perfil Córdoba y negó estafas.

HABLÓ EL DUEÑO DE CONOC CÓRDOBA

“Que te hayan salido las cosas mal no significa que seas un delincuente”, manifestó Ocaña en diálogo con el medio antes mencionado. La firma ha entregado más de 400 viviendas y lotes, y hasta el viernes 17 de abril, contaba con unas 70 obras activas.

En este sentido, aclaró que la empresa no fue una estafa piramidal y que la quiebra fue decisión de la Justicia. “Yo tengo el 70% de los clientes en mora y no es por lo que pasó ahora. La quiebra no es una decisión mía, fue la justicia”, recalcó.

Luego, agregó: “Me desprendí de activos para cumplir. Puse un call center de cuatro personas para llamar a todos. Siempre busqué soluciones. No soy una empresa piramidal, tengo 1.224 lotes desarrollados”.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS CLIENTES DE CONOC

Actualmente, la firma cuenta con más de 50 clientes en actividad. Sin embargo, las obras están completamente paralizadas. Al respecto, Ocaña dijo: “Estábamos a 24 o 36 meses de terminar de salir de todos los problemas”