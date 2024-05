El impresionante detalle en el look de Larissa Riquelme que no pasó desapercibido: “Mi rostro”

Larissa Riquelme no deja de sorprender a sus seguidores con su estilo y belleza. En una reciente colaboración con una talentosa maquilladora, que es conocida como “El hada artesana de las brochas”, la modelo paraguaya se sometió a una transformación que dejó a todos fascinados.

Larissa Riquelme se roba el aliento de sus fanáticos. Foto: Instagram

“No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud por el arte que has creado en mi rostro. Con cada trazo de tu pincel, transformaste no solo mi apariencia, sino también mi confianza y mi espíritu”, escribió la modelo al pie del posteo.

Larissa Riquelme una vez más demuestra que es una influencer que sabe cómo marcar tendencia y sorprender a sus seguidores con su estilo único. Su colaboración con la maquilladora ha creado un look que sin duda será replicado por muchas mujeres que buscan destacar su mirada y darle un toque de color a su rostro.

El impactante maquillaje de Larissa Riquelme

El make up look elegido para la ocasión fue un ahumado en tonos lila, que resaltaba la mirada de Larissa y le daba un toque de misterio y sensualidad. Las sombras lila se difuminaron con maestría, creando un degradado que iba desde tonos más suaves en el párpado interno hasta tonos más intensos en el externo.

El delineado cat eye en color negro completaba el look, intensificando la mirada y aportando un toque de dramatismo. Para completar el maquillaje, se aplicó rubor en tonos rosados en las mejillas, iluminador en los puntos estratégicos del rostro y un labial rojo de acabado satinado.

El resultado fue un look elegante, sofisticado y a la vez moderno, que resaltaba la belleza natural de Larissa. Las fotos del maquillaje no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde cosecharon miles de likes y comentarios positivos. Los fans de la influencer elogiaron el talento de la maquilladora y la belleza de Larissa Riquelme, destacando lo bien que le sentaba el look ahumado con toques de lila.