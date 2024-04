Florencia de Gran Hermano 2024 recibió a su mamá en el Congelados: así fue su reacción

Florencia es una de las 12 participantes que queda en Gran Hermano. La estudiante entró como parte de los cinco nuevos que ingresaron a la casa.

Al principio, los hermanitos estaban un poco dudosos sobre la participación de nuevas personas en la casa. Sin embargo, la modelo logró ganarse poco a poco los corazones del grupo, sobre todo de Nicolás.

Quién es Florencia de Gran Hermano

Florencia es una modelo de Temperley, partido de Lomas de Zamora. Estudia Relaciones Públicas en UADE y tiene un tipo de higienes particular.

“No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?”, determinó la joven en su presentación de Gran Hermano.

El regalo de Nicolás de Gran Hermano para Florencia por su cumpleaños Foto: x/tronkO

Seguidamente, Florencia entabló que no se llevaba bien con las mujeres. Esto, debido a que son envidiosas y que hablan por atrás.

“No me llevo bien con las mujeres, porque son medio envidiosas. Todo el tiempo están comparando y te dan por atrás. Son así. Bah, soy así también”, entabló la estudiante.

¿Fin definitivo? Flor se las cantó a Nicolás de Gran Hermano y los participantes explotaron Foto: Via Pais

Sin embargo, pese a este último fragmento, Florencia conformó el grupo de las Vizcachas.Las mismas estpan compuestas por Zoe, Virginia, Paloma y ella.

Así fue el Congelados de Florencia de Gran Hermano 2024

Previo al juego por el viaje a Punta Cana, se realizó una edición del Congelados. Ahí, entró la mamá de Florencia, causando sumo impacto en la modelo.

“Ay que hermoso. Permiso, ¿Cómo están? Florcita, mami quedate quieta no te muevas”, le destacó su madre al entrar.

En ese momento, al darse cuenta que es su madre, la estudiante comenzó a llorar con suma fuerza. Al mismo tiempo, su madre, la consolaba, abrazaba y besaba.

Tras abrazarla con sumo cariño, decidió recorrer toda la casa antes de volver a ver a su hija. Cuando se encontraron nuevamente, le dijo que disfrutara y divirtiera porque es un momento sumamente único.

“Te amo mucho, estoy re orgullosa, en serio. Te amo mucho”, concluyó la madre con cariño y adoración.

Florencia con sumas lágrimas en su Congelados. Foto: Telefé

Al irse su madre, Nicolás y el resto de los hermanitos se acercaron a abrazarla. Ahí, la hermanita confesó que al principio no la reconocía.

“Siempre hablamos de cosas y tenerla acá es caer”, concluyó la hermanita sobre la visita a su mamá y agregó la situación compleja con tu papá: “No me contestó, ya no se que pasa y espero que esté contento”.