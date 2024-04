¡No termina más! Furia va con todo en su campaña contra Coti Romero de Gran Hermano

Coti Romero y Furia de Gran Hermano han conformado una de las enemistades más inmediatas de la casa. Desde el momento en que la oriunda de Corrientes entró a la casa, la entrenadora arremetió contra ella por no saludarla.

“Entra, no me mira y no me saluda (...) hubieran traido a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, recriminó Juliana con suma molesta al entrar Romero a la casa.

Desde ese entonces, las cosas se complicaron entre ellas. Las chicas conformaron una de las peleas más fuertes en GH, que ha involucrado gritos y hasta casi golpes. “Ni en pedo, a una nena de 21. Estoy re tranquila, ya se que vas a ganar el juego, estás llena de seguidores, es injusto”, aseguró Furia en su disputa con la hermanita.

Coti y Furia, enfrentadas. (Foto: captura de pantalla)

Con este panorama, la entrenadora física no soportaría más a Coti Romero. Es por ello que decidió comenzar su campaña para que se vaya de la casa el próximo 29 de abril.

Cómo ha sido la campaña de Furia contra Coti Romero

La estrategia comenzó este 24 de abril, cuando se conocía la nueva placa de nominados en Gran Hermano(que será modificada el 25 de abril) . Ahí, la hermanita decidió brindar una instrucción clave a los furiosos.

“Envíen a Constanza al 9009, Envíen a Constanza al 9009. Mira lo que tengo (señala su trago) (...) ya brindo. Envíen a Constanza al 9009″, solicitó la doble de riesgo a sus seguidores.

Seguidamente, la hermanita siguió hablando en contra de la exparticipante del Bailando 2023 junto a sus compañeros. En ese sentido, en una charla con Florencia y Mauro entabló como ellos eran más maduros que Constanza.

“Hay mucha diferencia de edades. Hay tres generaciones acá adentro y hay que convivir. Ustedes son chiquitos pero son chiquitos grandes algunos eh, bueno vos sos un nene ya adulto pero esta es una criatura, Flor es una criatura y es re adulta. Vos fijate Coty tiene la misma edad que ella y es más pende** en un montón de aspectos”, reflexionó Juliana sobre la madurez de Coti.

Finalmente, Florencia apoyó a Furia al explicarle que la personalidad de Romero es pelear con todo el mundo.

“Lo único que hizo en todo el año por qué estuvo fuera fue pelearse con gente, te lo juro y puedo decirte con todas las personas que se peleo”, recalcó la modelo.