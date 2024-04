Qué es la leucemia tipo 1 y qué tratamiento debería hacer Furia de Gran Hermano 2024

Hace unos días, Furia de Gran Hermano 2024 conmocionó a todos los seguidores del programa y a sus compañeros al hablar de una posible enfermedad. La participante debió salir de la casa para realizarse estudios médicos y, tras varios días de incertidumbre, se conoció el diagnóstico: leucemia tipo 1.

“En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia...”, había dicho Furia a sus compañeros de Gran Hermano 2024 tras salir del aislamiento por unas horas. “Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron... que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre”, sumó.

Por otra parte, la participante expresó sus temores al respecto debido a su historial familiar. “Me preocupé porque tengo un currículum familiar. Mis padres fallecieron y, cuando veo a dos médicos, me asusto. Pero, es por un tema que también lo viví”, confesó Furia en plena incertidumbre por el diagnóstico oficial ya que tanto su mamá como su papá fallecieron de cáncer.

Qué es la leucemia tipo 1 que tiene Furia de Gran Hermano 2024 y cuál es su tratamiento

Finalmente, este lunes 22 de abril Furia recibió el diagnóstico médico y habló públicamente sobre su enfermedad. “Tengo leucemia, en nivel uno”, reveló la participante de Gran Hermano 2024.

Según la Sociedad Americana de Cáncer, la leucemia es un cáncer que afecta las células madre de la sangre, principalmente los glóbulos blancos, aunque en algunos casos puede originarse en otros tipos de células sanguíneas.

La leucemia presenta dos formas principales: aguda, caracterizada por un rápido crecimiento, y crónica, que progresa más lentamente. Hay distintos tipos de leucemia y cada uno tiene sus propias características, pronósticos y opciones de tratamiento: Leucemia linfocítica aguda, Leucemia mieloide aguda, Leucemia linfocítica crónica y Leucemia mieloide crónica.

En cuanto al estadio, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, indica que la mayoría de los tipos de cáncer tienen cuatro estadios. Incluso algunos también tienen estadio 0.

Santiago del Moro anunció lo que nadie esperaba de Furia.

El Estadio 1, que es el que Furia reveló que padece, es un cáncer que no ha crecido profundamente en los tejidos adyacentes. Además, no se diseminó a los ganglios linfáticos ni a otras partes del cuerpo. Según la institución se lo denomina cáncer en estadio temprano.

Por su parte, Furia ha confesado que no tendrá que realizar ningún tratamiento por el momento. Sin embargo, detalló: “No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cag*mos”. Además, aclaró que sí deberá cambiar su estilo de vida: “No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”.