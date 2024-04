Qué es la leucemia, la enfermedad que tienen Wanda Nara y Furia de Gran Hermano

Hace tan solo unos días, Juliana Furia Scaglione reveló en una charla con Bautista y Mauro que podría tener leucemia. La participante más polémica de esta edición de Gran Hermano esperaba el resultado de los análisis médicos que se realizó. Finalmente, este lunes confirmó el diagnóstico, en nivel 1.

“En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia...”, había dicho Furia a sus compañeros. “Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron.. que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre”, sumó.

Sin embargo, no es la primera vez que escuchamos hablar sobre la leucemia en los últimos años, especialmente si está relacionado con gente reconocida del mundo del entretenimiento. Este mismo caso fue el de Wanda Nara, quien fue diagnosticada el año pasado con Leucemia mieloide. Estos casos han puesto en el panorama la enfermedad, pero todavía existen muchas dudas sobre qué es y cómo es su tratamiento.

Qué es la leucemia

Lo primero y lo que probablemente la mayoría de personas tiene presente es que la leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que forman la sangre, especialmente a los glóbulos blancos, que son cruciales para el sistema inmunológico del cuerpo. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento descontrolado y anormal de células sanguíneas inmaduras en la médula ósea, el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos y donde se producen las células sanguíneas.

Wanda Nara ha contado a través de sus redes sociales cómo es su tratamiento contra la leucemia. Foto: instagram

Normalmente, las células sanguíneas se forman de manera ordenada y controlada para realizar funciones vitales como transportar oxígeno, combatir infecciones y detener el sangrado. Sin embargo, en la leucemia, las células sanguíneas anormales, llamadas células leucémicas o blastos, se multiplican de manera descontrolada y reemplazan a las células sanguíneas normales.

Este crecimiento desmedido de células anormales puede interferir con la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo que lleva a diversos problemas de salud.

Cuáles son los síntomas de la leucemia

Como toda enfermedad que afecte las células del cuerpo es muy complicado hablar de síntomas. Estos pueden variar dependiendo del tipo específico de leucemia y de la etapa de la enfermedad, pero pueden incluir:

Fatiga.

Debilidad.

Infecciones frecuentes.

Sangrado fácil o hematomas.

Pérdida de peso inexplicada.

Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos o el bazo.

Qué tipos de leucemia existen

Existen varios tipos de leucemia, que se clasifican principalmente en función del tipo de célula sanguínea afectada y la velocidad de crecimiento de las células leucémicas. Los principales tipos de leucemia incluyen:

La leucemia mieloide aguda (LMA).

La leucemia mieloide crónica (LMC).

La leucemia linfocítica aguda (LLA).

La leucemia linfocítica crónica (LLC).

En el caso de Wanda Nara, ella señaló que el tipo de leucemia que tiene es mieloide crónica, el cual afecta a la médula ósea y se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células sanguíneas anormales en la médula ósea. Es un tipo de leucemia que se desarrolla a partir de un cambio genético en las células madre de la médula ósea, lo que conduce a la producción excesiva de glóbulos blancos inmaduros llamados mieloblastos.