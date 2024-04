El exclusivo pedido que Furia le realizó a Gran Hermano 2024

Juliana “Furia” es una de las 12 participantes de Gran Hermano 2024 que aún continúa en competencia y es una de las jugadoras originales, es decir, que ingresó en el inicio de la competencia. Desde su ingreso, cautivó a la audiencia con su aspecto y con su personalidad extrovertida.

Sin dudas, Furia se convirtió en una de las protagonistas de Gran Hermano 2024 y por eso, es una de las jugadoras más populares y con mayor cantidad de fanáticos. En los últimos días, tras la confirmación de que tiene leucemia tipo uno, sus fans se encuentran mandándole buenas energías para que se mantenga fuerte.

Furia es la protagonista de Gran Hermano 2024

En esta oportunidad, Furia, frente a las cámaras, realizó un exclusivo pedido para la producción de Gran Hermano 2024, pero antes cantó al ritmo de Bandana: “Hoy tu sueño es real… Abre tu mente… Guapa… Si tú quieres bailar, querrás”.

Finalmente, realizó el pedido: “Lourdes vení a la casa, pero vení. Yo me muero, te arrancó de los pelos. La vamos a pedir todo el tiempo que cante. ¿Te imaginas que vengan todas las Bandanas y nos canten?”, y luego se refirió a Martín Cirio, el influencer, y le pidió que la vote cuando esté en placa positiva.

Lourdes de Bandana se inspiró en Furia de Gran Hermano 2024 para su última canción

A pesar de su pedido, Furia de Gran Hermano 2024 no sabe que Lourdes de Bandana se inspiró en ella para realizar su última canción, la cual dice: “Una mujer empoderada que no le debe a nadie nada. Ella se enfada, se encabrona, no calla, no perdona, la injusticia le hace mal. Furia”.

Luego, Lourdes escribió: “Muchos me preguntaron si la canción era o no para Furia y la verdad es que estando en el estudio me entere de que gustaba de mi música. Obviamente, fue una inspiración como lo son todos ustedes, pero creo que como cualquiera de mis temas, sin duda habla de mí, de mis vivencias y de las de todos nosotros que día a día le ponemos pasión, amor y furia a todo lo que hacemos”.