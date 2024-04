El emotivo mensaje de la hermana de Furia de Gran Hermano 2024 luego de que confirmara su enfermedad

Desde que en Gran Hermano 2024 se conoció la noticia de que Furia no estaba bien de salud, sus compañeros y fanáticos mostraron su preocupación. La jugadora debió dejar la casa unas horas para hacerse estudios médicos con un protocolo especial para no romper el aislamiento.

En la mañana del lunes, Furia volvió a salir de la casa para ver los resultados de los estudios médicos que se hizo. La participante confirmó a sus compañeros que tiene leucemia en nivel uno, y puede seguir en el programa según le autorizaron los médicos.

“Les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber. Tengo algo que es una ver** pero que no tengo que andar de tratamiento y, por ende, como estoy en el nivel uno y no el nivel cuatro, puedo seguir acá dentro”, comentó Furia a sus compañeros.

“Chicos, tengo leucemia. No es jo**, no es chiste no es nada. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y no pasa nada si eso no crece, así que todos los meses me tengo que sacar la sangre a ver qué onda. Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, ca*****. Debo tener vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes...”, agregó la participante.

El mensaje de la hermana de Furia de Gran Hermano 2024 luego que se conociera qué tiene

Luego de que se conociera su enfermedad, su hermana Coy se expresó en X (antes Twitter) sobre la salud de Furia. Coy se hizo conocida cuando entró en “El Congelados” a la casa y tuvo un divertido y emotivo momento con Juliana.

La hermana de Furia le dejó su apoyo a su hermana Foto: gentileza paparazzi

“Gracias por todos los mensajes, vayan respirando y soltando toda incertidumbre. Furia está en juego. Cuando lo sienta, va a contar como fueron los resultados. Gracias a todos por acompañar principalmente a Furia en sus dos partes (reality- realidad)”, escribió Coy en la red social.

“Todo mi amor con ustedes. Los amo y nuevamente gracias por el respeto y amor que tienen por Furia. Las energías más poderosas son ustedes y Furia lo siente y lo recibe. Gracias gracias, gracias”, agregó la hermana de Furia para hablar de la enfermedad de la jugadora.