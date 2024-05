Celeste Cid conquistó con un total white lleno de glamour con encaje y plumas

Celeste Cid, una de las divas indiscutidas de Argentina, vuelve a conquistar las redes con una producción de fotos que deja sin aliento. La actriz se enfunda en un look off white de pies a cabeza, marcando tendencia y elevando la temperatura en Instagram.

Celeste Cid, angelical y audaz Foto: instagram

Para las capturas, Celeste luce un conjunto monocromático impecable. Un corset strapless transparente con ballenas que resalta su figura, acompañado por un pantalón de sastrería de tiro alto y botamangas anchas. La sofisticación se completa con un tapado de piel sintética XXL a tono, creando un estilismo elegante y audaz a la vez.

El toque final lo ponen unos zapatos altos negros con taco cuadrado marrón, aportando un toque de rock and roll al look. El beauty look acompaña a la perfección: un delineado cat eye en total black, sombras en tonos ocre, máscara de pestañas, rubor rosado, iluminadores y un labial nude con acabado mate.

Lógicamente, no podían faltar los detalles que aportaron los accesorios, como un collar metálico con forma de moño al mejor estilo coquette y su característico flequillo desmechado enmarcando un peinado de ondas naturales desarmadas.

Celeste Cid, una artista que no solo enamora con su talento, sino que también impone su estilo y marca tendencia con cada aparición. Una verdadera reina del glamour que sabe conquistar a sus seguidores con su belleza arrolladora.

¿Cuántos hijos tiene Celeste Cid?

Celeste Cid actualmente tiene 40 años y tiene dos hijos. Hace 21 años conoció a Emmanuel Horvilleur y mantuvieron un apasionado romance durante cuatro años. Fruto de esa relación, en 2004 nació su hijo, André Horvilleur, que hoy tiene 19 años.

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur Foto: Gentileza Instagram.

Por otro lado, el 14 de octubre de 2016, Celeste Cid fue mamá de Antón. El niño fue fruto de la relación de la actriz con Michel Noher la cual duró dos años.