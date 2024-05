¿Palito para Wanda Nara? La China Suárez posó en pijama en TikTok y un detalle se llevó toda la atención

La China Suárez desprende sensualidad a cada paso que da. Es una de las actrices más famosas y populares de Argentina. Su estilo es único. Muchas veces juega al borde de la censura y no conoce de límites. En el último tiempo estuvo en el ojo de la tormenta por varios cruces que tuvo con Wanda Nara.

China Suárez Foto: instagram

La actriz tiene millones de seguidores que están atentos a cada publicación que realiza la actriz. Allí día a día desprende toda su sensualidad y cautiva a sus fans. En una de sus últimas publicaciones, la China Suárez compartió un video en donde la podemos observar luciendo un sensual piyama con un estampado de Hello Kitty.

La actriz no dejo pasar la oportunidad de presumir su nuevo look.

Al ver este estampado, muchos de sus seguidores recordaron la polémica con Wanda Nara debido a que ambas comenzaron a compartir diferentes imágenes en donde Hello Kitty era la protagonista de sus accesorios y prendas.

La China Suárez bailó en TikTok con un top ultra pequeño y enloqueció a sus fans. Foto: tiktok

Sin embargo, la China Suárez dejó atrás la polémica e indicó que no tiene tiempo para dedicarle a estos temas. La actriz posó a cámara y modeló sensualmente con el piyama de Hello Kitty. Los likes no tardaron en llegar y causó sensación.

Complementó su look usando muy poco maquillaje. Para el peinado, llevó el pelo suelto con ondas naturales. Sus fans alucinaron y el video captó la mirada de todos.

La China Suárez enamoró a todos bailando en pijama

La actriz es un icono fashionista. Marca tendencia a cada paso que da. Ninguna tendencia se le escapa y combina a la perfección diferentes estilos.

La China Suárez bailó una sensual coreografía con una microbikini verde metalizada y cautivó a sus fans Foto: instagram

La China Suárez conquistó corazones con un sensual pijama de Hello Kitty que cosechó suspiros y aplausos. La actriz jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección como cautivar los elogios de sus fans.