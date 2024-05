La China Suárez desafío al frío con un baile sensual y subió la temperatura en TikTok

La China Suárez desprende sensualidad a cada paso que da. Su estilo es único. Muchas veces juega al borde de la censura y no conoce de límites. Es una de las actrices más famosas y populares de Argentina.

La China Suárez desafío al frío con un sensual baile y subió la temperatura en TikTok

En TikTok tiene millones de seguidores. Allí día a día desprende toda su sensualidad y cautiva a sus fans. En una de sus últimas publicaciones, la China Suárez compartió un video en donde la podemos observar combatiendo el frío con unos osados pasos que subieron la temperatura del otoño.

La actriz lució un look supertrendy. Un buzo con capucha de peluche extra large. Estos abrigos son un must en esta temporada 2024. Abrigados y perfectos para no pasar frío durante las bajas temperaturas de otoño e invierno.

La China Suárez realizó una coreografía cargada de sensualidad y muy jugada que se llevó todas las miradas y captó la atención de sus fans. Su audacia es única y sabe como combinar a la perfección las diferentes tendencias.

Complementó su look usando muy poco maquillaje. Para el peinado, llevó el pelo suelto con ondas naturales. Los likes invadieron el video y los halagos no se hicieron esperar.

La China Suárez es un icono fashionista y sus seguidores se inspiran en ella para crear sus propios looks. Siempre está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda. La influencer bailó para ahuyentar al frío y la publicación rápidamente se convirtió en viral.

Foto: @sangre

La China Suárez brilló con un outfit supertrendy para protegerse del frío. La actriz bailó con un buzo extra large de peluche en color rosa que conquistó corazones y cosechó aplausos.