La China Suárez confesó qué parte de su cuerpo se operó y explicó el motivo: “Eran como bolsitas”

Durante el último fin de semana, la China Suárez, con su estilo único como influencer, optó por brindarles la oportunidad a sus casi 7 millones de seguidores de Instagram de que le pregunten lo que quieran. Finalmente, reveló que se sometió a una cirugía estética y explicó el motivo.

La actriz de Argentina tierra de amor y venganza, Abzurdah y Casi Ángeles habilitó la cajita de preguntas y uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle por sus procedimientos estéticos. Fue entonces cuando la madre de Rufina Cabré, y Amancio y Magnolia Vicuña admitió que sí recurrió “al cuchillo”.

En medio de los rumores sobre una cirugía nasal debido a un accidente que sufrió en esa área de la cara, la China Suárez reveló que sí pasó por el quirófano, pero señaló otra parte de su cuerpo. “Sí, me operé las tetas”, compartió en una respuesta destacada en formato de video.

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento. (…) Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”, expresó.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, agregó la China.

Sin embargo, la actriz, modelo y cantante no descartó una posible nueva intervención ya que la cicatriz de su nariz le ha resultado poco estética. “Me quedó un huevo. Pero bueno, veré si a futuro me la opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo haré”, respondió en otra de las consultas.