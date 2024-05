A sus 80 años, Susana Giménez confesó que ya no se hará más cirugías estéticas y explicó el motivo

Susana Giménez es una de las conductoras más queridas y reconocidas de la televisión argentina y países limítrofes, ya que cuenta con una amplia trayectoria en programas de entretenimiento e interés general, y con su humor y carisma marcó momentos imborrables en la mente de los espectadores.

Cuándo vuelve Susana Giménez a la televisión. / Gentileza

Pero además, Susana también destaca por su impecable honestidad y por lo directa que suele ser a la hora de comunicar las cosas; por eso, en esta ocasión se llevó todas las miradas al hablar sin filtros sobre su edad y sobre su visión del futuro: “Ahora que cumplí 80, que es un dolor de huev... decirlo, a mí no me importa nada. Yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, contó en una entrevista para CarasTV.

Susana Giménez festejó sus 80 en Punta del Este

Y seguido, Giménez reflexionó: “Ya está, es la vida y todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar, porque si no te convertís en una persona que no fuiste, si vivís con odio y mirándote”, y con gran firmeza confesó: “Yo no me voy a hacer nunca más una en mi vida, nada”.

Cuándo se va a retirar Susana Giménez de la televisión

A pesar de que ha estado alejada de las cámaras por unos meses y estuvo recorriendo el mundo, Susana Giménez reflexionó sobre su futuro en la televisión, más ahora que acaba de cumplir 80 años, y fue muy contundente al respecto.

Susana Giménez en diálogo con Caras. (Foto: Revista Caras)

“Me voy a retirar cuando tengas ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo (la actriz de Hollywood que se retiró a los 36 años), sino porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”.