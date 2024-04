Cande Tinelli se sinceró sobre sus operaciones en la cara: “La que puede, puede”

Candelaria Tinelli nunca se queda callada. Políticamente incorrecta dice y hace lo que tiene ganas. Esta vez, la hija de Marcelo le respondió a una seguidora que la criticó por haberse hecho retoques estéticos en su cara.

Instalada en Madrid, Cande subió una selfie a su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 4.6 millones de seguidores. “Esa caripela toda operada, la plata todo lo puede”, le escribió una usuaria por mensaje privado. Fue entonces cuando la hija de Marcelo Tinelli no dudó en compartir una captura de la conversación.

Captura Cande Tinelli IG. Foto: iNSTAGRAM

“Cambió la nariz, te operaste un ojo, la cara, etc”, decía la crítica de la internauta. Ante eso, la esposa de Coti Sorokin le contestó sin filtros: “La que puede puede. Y la que no, critica”.

El casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Gentileza Instagram.

Cande aprovechó para mostrar otros de los mensajes que había recibido por parte de la misma persona. “Esta se cambia la cara todo el tiempo, se hizo la nariz como un ñoqui. Sacate los tatuajes que son un espanto. Cómo se nota que están al ped...”, le había escrito.

Las críticas que recibe Cande Tinelli

No es la primera vez que la influencer expone los comentarios negativos que recibe por su cuerpo, su apariencia o su estilo de vida. Hace un tiempo, Candelaria había publicado un descargo al respecto: “Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más”.

Cande, sin embargo, no dudó en reconocer los retoques a los que se sometió: “Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un put... problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos veces, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”.