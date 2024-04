¿Por qué las hijas de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa?

El conductor Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance en noviembre pasado. La bailarina oriunda de Perú lo conoció durante la última edición del Bailando donde brilló por su talento y carisma. Sin embargo, los rumores de crisis ya empezaron a acechar.

A pesar de los gestos de amor que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comparten en sus redes sociales, hace semanas que no se muestran juntos y la prensa peruana comenzó a especular con los rumores sobre el fin de su relación. Si bien el conductor desmintió esas versiones, reconoció que hay un conflicto familiar.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa en una cena familiar Foto: gentileza t

Marina Calabró confirmó que Marcelo le comentó que Micaela y Candelaria, las hijas mayores del presentador producto de su relación con Soledad Aquino, no soportan a la modelo peruana.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli, los padres de Mica y Cande Tinelli

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yanina [Latorre] no quiere a Milett, me la recontra bocha”, explicó Tinelli a Calabró en uno de los mensajes vía WhatsApp. Luego, develó parte de la interna familiar: “Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican y yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas”.

Las razones de las hijas de Marcelo Tinelli para no aceptar a Milett Figueroa

El detonante de los rumores se separación entre Tinelli y Figueroa fue la celebración del cumpleaños de Marcelo en Madrid, donde estuvo acompañado -sólo- por sus cinco hijos. “Sobre el tema se expresó Yanina Latorre en LAM: “Tinelli dice que vos y las hijas no la quieren a Milett”, disparó Ángel de Brito. “Las usa de excusa. Ella está odiada conmigo porque digo que están separados”, contó la panelista.

Acto seguido, Latorre contó: “Él me terminó admitiendo que tienen una futura charla en Buenos Aires. No es que ella hizo algo a las chicas les pareció joven, raro, todo muy rápido. Quizás dicen ‘esta es medio trepa’. Ella tampoco hizo nada para ganárselas”.