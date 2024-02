La delicada situación económica de Soledad Aquino, ex mujer de Marcelo Tinelli, y su grave denuncia: “Me robó muchos dólares”

Soledad Aquino, reconocida por ser la expareja de Marcelo Tinelli y madre de Candelaria y Micaela, compartió detalles de su vida actual y cómo logra llegar a fin de mes tras su reciente jubilación. En una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), Soledad reveló abiertamente sus experiencias y desafíos.

Soledad compartió su emoción al hablar del casamiento de Candelaria Tinelli con Coti Sorokin. “A mí todo esto de Cande y su casamiento me removió por dentro porque es como ver uno de mis sueños hecho realidad. Me removió el alma y es muy fuerte”, aseguró Aquino.

Soledad Aquino habló de la boda de su hija.

“Fue muy copado poder cumplir un sueño no material, sino algo tan hermoso como el casamiento de tu primer hijo. Esto no se puede comprar con nada”, concluyó Soledad, manifestando su felicidad por los logros y alegrías de su familia.

Soledad Aquino junto a sus hijas, Candelaria y Micaela Tinelli. (Instagram).

Soledad Aquino contó cómo la ayuda Marcelo Tinelli a pesar de haberse separado hace décadas

La ex pareja de Marcelo Tinelli recordó con gratitud la ayuda que recibió del famoso conductor cuando estuvo internada. “A mí Marce me ayudó mucho cuando estaba internada. Yo tenía a una chica que era conocida, medio que la agarré al tuntún, que me ayudaba en la casa. Cuando a mí me internan la dejé al cuidado de mis perros y me robó muchos dólares”, relató Soledad, destacando la importancia del apoyo en momentos difíciles.

A pesar de haber logrado jubilarse, Soledad explicó que los ingresos de su jubilación no son suficientes para cubrir sus necesidades. “Esa plata era parte de los ahorros que tenía por lo que me correspondía de la casa de mis viejos. Mi hermana casi se desmaya. Cuando pasó, Marce estaba ahí y vio las cámaras. Yo estoy recientemente jubilada, pero te imaginarás que con eso me muero”, aclaró Soledad sobre las limitaciones económicas.

Soledad Aquino habló en "Socios del espectáculo" sobre la reconciliación de Cande Tinelli y Coti Sorokin. (Foto: Captura de pantalla)

Soledad, además, agradeció abiertamente la ayuda constante que recibe de Marcelo y sus hijas. “A mí me ayudan él y las chicas. Marcelo me pregunta si necesito algo, que le avise… Estoy muy agradecida. Aparte, ellos saben que me ayudan no para viajar, sino para mantenerme en el día a día, lo normal”, expresó, destacando la importancia de contar con el apoyo de su familia.