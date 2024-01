Emanuel Noir, el vocalista del grupo Ke Personajes, visitó Perú y durante una conferencia de prensa en Lima, desató polémica al negarse a abordar la pelea que protagonizó a finales del 2023 en Concepción del Uruguay, cuando fue consultado por el programa “Amor y Fuego”.

Sin embargo, otra pregunta avivó la controversia al indagar sobre su ausencia en la inauguración del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, donde la exparticipante peruana Milett Figueroa realizó su debut. Noir mostró su incomodidad y expresó su desinterés en hablar sobre Tinelli, alegando que no le interesa tratar con personas que manejan falsedades.

Emanuel Noir y Marcelo Tinelli.

Qué dijo Emanuel Noir sobre Marcelo Tinelli

“El reconocido conductor Marcelo Tinelli nos contó que trató de invitarte a su programa para que cantes el tema Un finde, que bailó la compatriota Milett Figueroa, quien ahora es pareja del conductor”, consultó un periodista durante la rueda de prensa.

Emanuel Noir acusó de “falso” a Marcelo Tinelli: “No me interesa nada de esa persona”. Foto: Gentileza

A pesar de lo que se esperaba, la respuesta de Emanuel sorprendió a más de uno: “No estaría nunca en su programa. No me interesa nada de esa persona, No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio, yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes”, arremetió el cantante en contra del conductor.

“Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos (amigos), lo somos y si no somos amigos, crucemos la cera y dejémoslo ahí. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa (amistad) no existe”, concluyó Emanuel, quien claramente tiene una mala relación con Tinelli.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco del enfrentamiento. En X (ex Twitter), los internautas comenzaron a tomar partido por quién creen que tiene razón en la polémica.