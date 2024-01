Emanuel Noir de Ke Personajes hizo frente a las críticas y dejó un fuerte mensaje: “La gente te prejuzga y evade la realidad”

Emanuel Noir, el cantante de la banda de cumbia del momento “Ke Personajes”, es noticia en las últimas semanas por su polémica actitud que dio qué hablar, ya que el músico se separó de su pareja luego de anunciar su compromiso, protagonizó varias peleas públicas y presentó a su nueva novia.

Por lo que su nombre se escucha seguido en todos los medios de comunicación. Sin embargo, el artista o hace caso a lo que se dice de él, es por eso que decidió hacer un fuerte descargo en su perfil de Instagram para hacer frente a la críticas que recibe a diario.

El duro mensaje que dejó Emanuel Noir de Ke Personajes para quienes le critican

El cantante contó la situación cotidiana que vivió y dejó un fuerte mensaje para las críticas que le dejan en las redes sociales. “Hago esta historia porque me duele el corazón de que la gente sea sin corazón. Que se creen jueza y fiscal de que se merece cada uno y qué no. Ustedes no van a decidir que se merece una persona”, comenzó su relato.

“Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, en esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y de más, mirando con ansias viendo cuando le tocaba su turno. A la gente les importó un caraj* una criatura que podría haber sido su hijo” continuó.

Emanuel Noir de Ke Personajes hizo frente a las críticas

“Saben que hizo el drogadicto, el que sale en auto, el que se merece todo lo malo, le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos que le esperaban afuera” agregó.

“Sabes lo que es para un papá o una mamá con sus hijos de su misma edad evadiendo a la criatura y no tener corazón, pero si después agarrar y poner en Instagram, ‘bajate del poni, drogadicto pelado que venís de allá bajo´, es Dios quien me puso acá. Yo no lo evadí, hay una realidad en donde la gente te prejuzga y evade la realidad de la gente que necesita”, concluyó el artista.