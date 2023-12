Este fin de semana, Emanuel Noir protagonizó un gran escándalo y se convirtió en noticia. El cantante de Ke Personajes participó de una pelea callejera en Entre Ríos. El video de la agresión se hizo en las redes sociales y el momento en el que se lo llevan detenido causó el enojo de sus fans.

Horas más tarde del enfrentamiento, Emanuel Noir hizo su descargo a través de su cuenta de Instagram y generó aún más revuelo. El líder de Ke Personajes publicó una foto suya internado y alertó a sus fans con sus fuertes declaraciones. “El Ema al que aman cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco”, escribió acerca de la pelea que protagonizó durante la madrugada en Concepción del Uruguay.

Además, apuntó contra su entorno y dio a entender que se acercan por conveniencia “¿Saben quién está acá ahora? Nadie”, comentó en la publicación que luego borró. “Para las personas solo soy un peldaño para su beneficio”, aseguró el vocalista.

Tras la pelea callejera, Emanuel Noir de Ke Personajes publicó un alarmante mensaje: “Si me pegan me lo merezco” Foto: Instagram

Luego arremetió: “Tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado”. Pero sostuvo que tiene a Dios de su lado. “Me bendice ajeno a mis errores para ser de bendición cuando el que espera verme caer solo se alimenta y sigue cayendo solo”, sentenció.

Así fue la pelea de Emanuel Noir de Ke Personajes

Tal como trascendió este fin de semana, Emanuel Noir quiso pegarle a otro hombre en la avenida Paysandú, en Concepción del Uruguay. Según informaron, el líder de la banda de cumbia, Ke Personajes, se había bajado de su auto para golpear a la otra persona con una manopla.

El sujeto en cuestión se defendió y le provocó una herida en la cabeza al músico quien quedó tirado en el medio de la calle En el video que circuló se puede ver que Noir estaba acompañado por su nueva novia, Sophia Ramos.

Antes de ser subido al patrullero que lo llevó detenido, gritó: “¡Tomátela, muerto de hambre!”, lo cual generó un gran descontento entre sus fans quienes expresaron su desaprobación ante esta actitud del músico en las redes sociales.

Emanuel Noir Foto: Instagram

Rápidamente, su última publicación en su perfil de Instagram se llenó de mensajes de sus seguidores quienes no ocultaron su enojo: “Dando consejos de vida para después no aplicar ninguno”, “Se hizo el polenta y quebró el ema pobre”, “No puedo creer q Emma sea tan poco inteligente como para no pedir ayuda vos te debes a tu público y a tus hijas…”.

Además, muchos de sus fanáticos culparon a su nueva pareja y recordaron a su ex, Julieta Farías: “Tu público somos señoras grandes y niños..te la re mandastes Emma..hacete cargo o este es el principio del fin..CONSEJO DEL DIA!! DEJA LA DROGA ..CAMBIA DE MANAGER Y ESA CHICA Q TENES AL LADO NO TE CONTIENE” y “Con tu ex dabas un buen ejemplo , siempre en familia , ahora con esta que no te cuida andas de quilombo en quilombo , salí de ahí y date cuenta que no te quieren te usan, estas a dos min de perder todo lo que has logrado hasta hoy”.