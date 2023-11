Habló la ex pareja de Emanuel Noir de Ke Personajes y reveló por qué se separaron a un mes de comprometerse

Hace unos días, la noticia de la separación de Emanuel Noir y su prometida, Julieta Farías, tomó por sorpresa al público. Ya que un mes atrás habían anunciado su compromiso y se los veía muy felices y enamorados. Sin embargo, parece que el amor no duró y ahora la mujer rompió el silencio y reveló los motivos de esta ruptura.

A principios de octubre, Julieta Farías fue quien le hizo una romántica propuesta de casamiento al líder de Ke Personajes. Ante un selecto grupo de personas, Emanuel Noir dijo que sí y selló su amor con la madre de sus dos hijas. El emotivo video se hizo viral en las redes y sus fans no tardaron en expresar sus buenos deseos para la pareja.

Pero tan solo un mes después de anunciar el compromiso llegó la separación. Sorpresivamente, fue ella quien confesó en las redes que ya no estaban más juntos. “Emanuel y yo nos separamos”, escribió en una historia de Instagram, donde acumula más de 166 mil seguidores.

La historia de Julieta Farías que confirma la separación del cantante. (Captura)

Luego agregó: “Gente, no necesito que me manden más cosas de las que hace Emanuel porque es su vida. Decidimos hacer cada uno nuestro camino”. Por último, agradeció el cariño y cerró: “Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”.

Habló Julieta Farías, la ex prometida de Emanuel Noir

Ahora, la modelo decidió romper el silencio y, a través de una serie de mensajes de audio que le envió a Tomasito Süller, se sinceró acerca de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de alejarse del cantante.

“Ella me dice que si acá hay una víctima, es ella y no él”, explicó el mediático en el programa A la Siesta de Canal C. Luego, compartió los detalles que reveló Julieta Farías y la información que pudo obtener.

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo se que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos”, se la escucha decir en el audio que grabó.

“Claramente él va a salir a hacerse la víctima”, sostuvo la modelo, quien también tiene un negocio de indumentaria. A continuación soltó una contundente frase: “Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”.

“Fue eso la separación. Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, detalló.

También aclaró que “debería estar enojada pero no soy esa clase de persona, creo qué hay un Dios que ve todo y que en la vida todo vuelve, el famoso karma”, dando a entender que quien habría actuado mal fue el músico.

“Yo estoy súper tranquila y me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada. No estoy enojada, pero si puede ser dolida por el tema del casamiento y por un montón de cosas que para mí fueron importantes y para él no lo se, claramente no”, agregó. Por último, sostuvo: “En este momento necesito sanar muchas cosas y pensar un poco más en mí. No volvería con él”.