Le tiraron agua a Emanuel Noir de Ke Personajes en pleno show y esta fue su reacción

Actualmente, Emanuel Noir es, sin dudas, uno de los artistas más populares del país. El líder del grupo de cumbia Ke Personajes conquistó a multitudes con su voz. Así como también se metió en el corazón de sus fans debido a su fuerte historia de vida y su lucha contra las adicciones. Además, suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y sus gestos solidarios.

Desde que la banda oriunda de Concepción del Uruguay comenzó a apoderarse de los rankings musicales, Emanuel Noir no para de ser tendencia. El cantante de Ke Personajes sorprendió hace unas semanas al anunciar su compromiso y compartir algunos momentos del íntimo festejo en familia. Sin embargo, el amor no duró poco ya que recientemente su prometida reveló que ya no estaban más juntos.

Mientras tanto, el artista entrerriano continúa deleitando a sus fans con sus shows en vivo. Recientemente, el grupo de cumbia realizó una exitosa gira por Europa donde conquistó al público extranjero y a varios compatriotas que viven fuera del país.

Además, el carismático frontman sorprendió en una de sus últimas presentaciones en el interior cuando apareció disfrazado del personaje de La Máscara. Su look se robó todas las miradas y se llevó grandes elogios cuando compartió algunas fotos del show en su cuenta de Instagram.

Emanuel Noir de Ke Personajes con el disfraz de La Máscara Foto: Instagram

La reacción de Emanuel Noir cuando le tiraron agua desde el público en un show

Sin embargo, no todos los conciertos salen bien. En uno de los shows de Ke Persoanjes, Emanuel Noir vivió una incómoda situación. Una persona del público le arrojó agua mientras él cantaba de espaldas en la pasarela.

Rápidamente, el artista giró en su lugar y logró identificar a quién tuvo este comportamiento inapropiado. Sin dejar de hacer su performance, optó por hacer un gesto con el dedo hacia la persona que lo mojó. Por supuesto, su reacción se hizo viral en las redes donde los usuarios destacaron la templanza del músico ante la agresión.

Hace unos días, Emanuel también tuvo un enfrentamiento con el público. A través de su Instagram hizo un fuerte descargo y soltó una advertencia para quienes le mandan mensajes pidiéndole dinero ahora que es famoso. En especial a los vecinos de su pueblo que lo conocen personalmente desde hace tiempo, aún cuando no tenía nada.