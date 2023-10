El fuerte enojo de Emanuel Noir de Ke Personajes con el público: “A partir de ahora voy a empezar a escrachar…”

Emanuel Noir es uno de los artistas más famosos del último tiempo. El líder del grupo de cumbia, Ke Personajes, ha conquistado a una multitud en todo el mundo con su talento y su carisma. Además de su prodigiosa voz y su excéntrica personalidad, el cantante también suele ser noticia por su vida privada.

En el último tiempo, Emanuel Noir llamó la atención con un gran gesto solidario. El músico llenó un camión de juguetes por el Día del Niño para repartir entre los más pequeños de su barrio en Concepción del Uruguay.

Más tarde, volvió a ser noticia por otro llamativo gesto. A través de un sorpresivo sorteo eligió a un ganador para regalarle un juego de muebles completo para el living de su casa. Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida del intérprete de “Un Finde”.

Recientemente, el cantante arremetió contra quienes le piden cosas. Mediante las historias de Instagram, expresó su fuerte enojo con las personas que le escriben para pedirle plata y ayuda económica ahora que es famoso.

“A partir de ahora voy a empezar a escrachar y a subir los Instagram de todos los que me piden pavadas. Repito, como hice el otro día, señoras que me ponen ‘hola comprale un celu a mi hijo para la escuela’ o ‘hola quiero terminar de pagar la moto, ¿me das lo que me falta?’”, comentó mientras caminaba por la calle.

“A toda esa gente que realmente se zarpa en pelotudos les voy a dar seguidores y compartir sus Instagram con las pavadas que piden, así que estén atentos”, agregó visiblemente enojado y cansado de esta clase de mensajes.

Luego, grabó otro video donde explicó el motivo detrás de su fuerte enojo. Allí señaló que su molestia era en especial con vecinos de su barrio y gente que lo conoce desde antes de ser famoso. “Muchas personas me conocen, conocen mi historia acá en la ciudad”, detalló. “Ahí nadie existía, nadie estaba tan interesado en mí, en mi presencia”, reflexionó.

Por último, y para cerrar con el tema, insistió en que iba a hacer públicos los nombres de usuarios de todos aquellos que le pidan “pavadas”.

La dura historia de vida de Emanuel Noir de Ke Personajes

“La droga para mí fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución”, confesó Emanuel Noir en una entrevista mano a mano con Gastón Pauls. En esta charla íntima acerca de sus adicciones y su lucha contra la depresión sostuvo que el consumo de estupefacientes “es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea”.

La dura historia de vida de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, y su lucha contra las adicciones Foto: Instagram

Además, contó el momento en el que estuvo más cerca de perder todo. “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.

Sin embargo, encontró su salvación y se refugió en la religión. “Dios siempre estuvo conmigo, yo siempre le di la espalda pero aún así el estuvo esperando que yo le deje media abierta la puerta y dejarme sacar esa basura interna”, aseguró.