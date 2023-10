Emanuel Noir de Ke Personajes hizo una fuerte confesión sobre cómo vive sus shows: “Es súper dañino”

Ke Personajes, sin dudas, se ha convertido en una de las bandas más populares de Argentina en el último tiempo. Sin embargo, el éxito del grupo de cumbia no es del todo positivo para su líder, Emanuel Noir. El cantante hizo una fuerte confesión respecto a sus shows y conmovió a sus fans.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Emanuel Noir compartió un video del detrás de escena de los shows de Ke Personajes. Allí, el intérprete de “Un Finde” reflexionó sobre lo que siente en los momentos posteriores a terminar cada presentación en vivo.

Emanuel Noir de Ke Personajes Foto: Instagram

“Horas me lleva bajar cuando termina un show”, dijo el artista mientras en pantalla aparecían varias imágenes del grupo en directo. “Descargando esa energía que son como un montón de transferencias o secuencias, de pensamientos que se esparcen, se disparan para diferentes lugares, pero desde un mismo núcleo que es la banda”, continuó.

A pesar de disfrutar estar arriba del escenario, frente a sus fans, cantando sus canciones, Emanuel confesó que lo que siente después “es súper positivo y a la vez super dañino”.

“Es tan fuerte que es dado pura y exclusivamente a ciertas personas que lo puedan controlar”, añadió en referencia a esa exigencia que tienen los artistas musicales. Por último, compartió una reflexión frente a cámara: “El fracaso es una parte muy importante del éxito. Así que cuando comentas un error, revísalo y vuelve a intentarlo”.

Emanuel Noir de Ke Personajes Foto: Instagram

EMANUEL NOIR HABLÓ DE SU LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES

“La droga para mí fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución”, confesó Emanuel Noir en una entrevista íntima con Gaston Pauls y sostuvo que “es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea”.

La dura historia de vida de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, y su lucha contra las adicciones Foto: Instagram

En esta profunda charla, contó el momento en el que estuvo más cerca de perder todo. “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.