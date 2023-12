Emanuel Noir de Ke Personajes y su nueva novia salieron a defenderse de las críticas por su romance

Hace unas semanas, la noticia de la separación de Emanuel Noir y Julieta Farías sorprendió a todos los fans de Ke Personajes. Es que la pareja había anunciado su compromiso hacía tan solo un mes. Sin embargo, la relación no prosperó y fue la madre de las dos hijas del cantante quien confirmó que ya no estaban juntos.

Mediante una publicación en sus stories de Instagram, Julieta Farías reveló que ya no estaba comprometida con Emanuel Noir. “Nos separamos” fueron sus textuales palabras. Y luego agregó un contundente mensaje con un pedido especial para sus seguidores y fanáticos de la banda.

“Gente, no necesito que me manden más cosas de las que hace Emanuel porque es su vida”, expresó. Si bien no dio detalles acerca de los motivos que los llevaron a terminar con la relación, sostuvo: “Decidimos hacer cada uno nuestro camino”.

La historia de Julieta Farías que confirma la separación del cantante. (Captura)

Pero eso no fue todo. Días más tarde la ex pareja del cantante decidió salir a hablar y dio a entender que habría una tercera persona involucrada. Según Julieta, habría descubierto una infidelidad por parte del músico mediante mensajes privados.

Emanuel Noir presentó a su nueva novia y enfrentó las críticas

Por su parte, el cantante de Ke Personajes ya se encuentra con nueva pareja. A menos de un mes de anunciar que estaba soltero, Emanuel Noir hizo pública una foto con su nueva novia, Sophia Ramos.

Esto no cayó nada bien a su ex Julieta Farías quien tiró una indirecta cuando comenzaron los rumores del nuevo romance. Rápidamente, el artista recogió el guante y decidió hacer su descargo mediante un consejo para sus seguidores de Instagram.

“A la persona nunca la van a conocer por cómo llega, va a llegar sublime, angelical… A la persona la vas a conocer por cómo se retira de tu vida, así que estén atentos”, señaló. ¿Habrá sido un palito para su ex?

Mientras tanto, Sophia Ramos también compartió una reflexión en su cuenta. “A veces, algunos proyectan su propia culpa al pintarte como la mala persona” apuntó y agregó: “Su necesidad de justificación no altera la verdad de tu situación ni tu integridad”.

Emanuel Noir de Ke Personajes y su nueva novia salieron a defenderse de las críticas por su romance Foto: Instagram

Por último concluyó con un consejo como su actual pareja: “Permanece firme en tu verdad y no dejes que las percepciones distorsionadas de otros definan tu valía”.