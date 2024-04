Sin filtro: la China Suárez habló del poliamor, de su actual pareja y del fracaso de sus relaciones

La China Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina de 32 años, que comenzó su carrera artística cuando era una niña a través de las novelas juveniles y de grande, dio el salto al cine. A mediados de 2022, se animó y se lanzó como cantante, pero no dejo de actuar.

Además, la China Suárez es influencer en las redes sociales, en su cuenta de Instagram tiene 6.5 millones de seguidores y allí mantiene un vínculo más cercano con sus fanáticos. En esta oportunidad, abrió la caja de preguntas para poder responderles.

En primera instancia, la China se refirió a la soledad y dijo: “Yo entiendo a la gente que le gusta estar sola, a mí me gusta el silencio y tengo mis momentos de soledad, pero me gusta mucho más la vida en compañía. A mí me encanta estar enamorada, me encanta llegar y que este todo dado vuelta, mis hijos gritando y que los perros salten en el sillón. Es la vida que soñé toda mi vida y gracias a Dios y a mí porque hice mucho para tenerla”.

Una seguidora le escribió: “No puedo creer que no tengas suerte el amor”, y la China respondió: “¿Cómo no voy a tener suerte en el amor? Tuve re buenas parejas y buenas personas al lado mío. Para mí, aunque las relaciones duren poco o no duren toda la vida, no significa que sean un fracaso. Fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir, pero sí tengo suerte en el amor”.

Luego, le preguntaron sobre qué piensa del poliamor, y la China Suárez respondió de manera sincera, que no es para ella.

La China Suárez habló de su situación sentimental actual

La China Suárez tiene una relación amorosa con el cantante Lauty Gram, pero ellos no suelen mostrarse juntos en las redes sociales. Por eso, una seguidora le consultó por qué no habla de su vida amorosa, y la China respondió: “Porque lo que se quiere, se cuida. No ando con muchas de exponer nada, sinceramente”.