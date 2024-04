El incómodo momento que vivió la China Suárez con Lauty Gram en Ezeiza

La China Suárez vuelve a ser noticia por su vida amorosa. Al parecer se reconcilió con Lauty Gram. La novedad se confirmó cuando apareció una foto juntos en Praia do forte, Brasil, disfrutando de unos tragos.

El dato lo hizo público Pochi de Gossipeame en su cuenta de Instagram donde contó que Lauty Gram había subido una foto donde se podía deducir su paradero. Al llegar a Ezeiza tras esa romántica escapada, la China Suárez y su acompañante fue interceptada por un móvil de LAM. Herméticos, ambos evitaron brindar declaraciones a la prensa.

La China Suarez respondió a las críticas sobre su conjunto fuxia para recibir el año Foto: Instagram

La cantante y madre de tres hijos se mostró muy incómoda. Con gorra y lentes, la China pretendía pasar desapercibida. Visiblemente molesta con la prensa, Suárez mantuvo el silencio mientras la cámara la seguía y la movilera preguntaba.

Lauty, si bien de manera escueta, algo habló. Cuando le consultaron si le molestaron las versiones que vincularon a la China con el ex Gran Hermano Marcos Ginocchio, explicó: “No porque yo no veo nada de los chimentos, ni nada de eso”.

La prueba de la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram Foto: instagram/gossipeame

Lauty se refirió a la posibilidad de hacer una canción junto a la ex de Rusherking aunque su respuesta fue poco clara: “No sé, sólo Dios sabe”. Por último explicó por qué la China Suárez no habló: “No (le gusta) porque después salen a decir cosas que no son y la verdad es que jode”, concluyó.

La periodista Majo Martino contó en Mañanísima que el cantante prefiere mantener en reserva el noviazgo: “Antes de hacerle la nota, yo le dije a Lauty ‘sé que no da el contexto, pero quiero hacerte una nota’. Y él me dice ‘OK, pero no me preguntes por la China’. Le hice la nota, no le pregunté por la China, pero voy a contar lo que me dijo. Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’ y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, explicó la periodista.