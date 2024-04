La prueba que demuestra la reconciliación de la China Suárez y Lauty Gram

La China Suárez es una de las famosas que siempre genera noticias por lo que hace o dice, o por sus proyectos laborales como actriz, cantante y modelo. Lo cierto es que su vida sentimental siempre da qué hablar, hace un tiempo se la vincula con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición anterior de Gran Hermano, luego de su romance con Lauty Gram.

Si bien cuando comenzaron a salir ninguno de los dos blanqueó su romance, si se los veía juntos y en las redes sociales, dejaban indicios de una posible relación entre ellos. Luego se conoció la noticia de que terminaron su relación y el cantante buscaba reconciliarse con la actriz.

Tras las especulaciones de si se reconciliaron o no, llegó la confirmación por parte de Pochi de Gossipeame, quien reveló la prueba de que la pareja volvió a dar una nueva oportunidad al amor después de su separación.

La China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron Foto: Instagram

La China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron

En publicación de Gossipeame se ve a la pareja en Praia Do Forte, en Brasil, en donde ambos se encuentran en traje de baño tomando sol en una piscina, según los testigos que capturaron el momento y le enviaron a Pochi.

La prueba de la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram Foto: instagram/gossipeame

Los protagonistas no dejaron ningún indicio del encuentro ni del viaje. La China Suárez en el fin de semana largo no mostró ninguna imagen relacionada con lo que hacía o donde se encontraba. Mientras que el influencer solo mostró una foto de él en una pileta y en la que dejó registro del lugar, allí decía Praia Do Forte, Brasil.

La prueba de la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram Foto: instagram/horadelchusmerio

“RECONCILIACIÓN BOMBA: La China y Lautygramcito juntos por el finde XXL en Praia Do Forte Brasil”, escribió en la publicación junto a la foto que prueba la reconciliación de la pareja.

Luego otra cuenta de nombre @horadelchusmerio compartió otra foto de la feliz pareja en sus vacaciones en Brasil. Allí se ven los dos caminando con bolsas en la mano.