Fer Dente confesó que la China Suárez se le insinuó y reveló el picante piropo que le dijo

En 2018, Fer Dente habló públicamente de su elección sexual. Sin embargo, siempre mantuvo su vida íntima muy privada. Aunque, hace poco confesó que su primer amor fue Walter Bruno, antiguo compañero suyo en High School Musical La Selección. “Wally fue mi primer amor. Yo tenía 17 años, imagínense que por High School dejé a mitad de año el colegio... Y tenía novia, hace dos años y medio, Cami, que le mando un beso”, reveló el conductor.

En Paraíso Fiscal, su programa de streaming, Fer Dente agregó detalles de cómo fue su historia de amor. “Wally fue el primer chico gay que conocí en mi vida. Yo era tipo fan de él, porque no podía creer que era un chico gay. Yo venía de un colegio católico... Y flashee”. En tren de revelaciones y no ocultar más ni su pasado ni sus deseos, Dente volvió a hacer público un hecho hasta ahora desconocido. Fue en una entrevista que le hizo Tatiana Shapiro para Infobae.

El cantante y conductor no pudo aguantarse y reveló que lo vincula con Messi.

La primera de sus confesiones fue que hasta no revelar en público su sexualidad tenía mucho éxito y levante entre las mujeres. Por eso Shapiro le preguntó de quién había recibido mensajes que no esperaba y su respuesta causó furor. El actor no lo dudó y confesó entusiasmado: “Hace muchos años se me tiró la China Suárez. ¿Entendés? ¿Qué hay más arriba?”.

Fer Dente en los Martín Fierro Latino Miami

Cómo fue que la China Suárez quiso conquistar a Fer Dente

Ante semejante confesión, Fer Dente continuó: “Me puso sos hipnótico. Había ido a ver Casi Normales. Y yo le respondí “Gracias China ¡que divina! besos a vos y a la beba hermosa que tenés...”. Luego confesó que cayó en la cuenta que había perdido su oportunidad con la actriz, ex de Benjamín Vicuña.

Luego Dente, quien está conduciendo Noche al dente por la pantalla de América, cerró la anécdota en tonó jocoso: “¡Ojo!, China.. estoy. Me agarrás confundido”. Para coronar el chiste y fiel a su estilo simpático Fer guiñó un ojo a la cámara en señal de picardía.