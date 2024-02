Fer Dente se emocionó en vivo: el motivo detrás de las lágrimas del conductor

En una emotiva noche en Noche al Dente (América TV), el director teatral Ricky Pashkus logró conmover hasta las lágrimas a su conductor Fer Dente al hablar del vínculo que comparten y recordar la obra “Chorus line”, un emblemático musical dirigido por Pashkus en Argentina.

Mientras compartían en el “banquito de los sueños”, Fer Dente se mostró visiblemente emocionado al referirse a la obra, destacando su significado profundo: “Una obra que habla de los sueños, de la identidad, de ser quien uno es, de ese vínculo tan mágico que sucede en el teatro entre quien está arriba del escenario y quien está del otro lado”, expresó conmovido.

Fer y Ricky. Foto: Gentileza

El momento de complicidad entre ambos continuó cuando Dente le preguntó a Pashkus por qué la obra estaba en el disco de su vida, a lo que el director respondió: “Yo también me emociono y no puedo dejar de decirlo, para mí es muy importante tu emoción y estar acá con vos”, expresó Pashkus, añadiendo: “Te lo dije muchas veces, no tengo hijos y para mí lo peor que puede pasar es que no haya herederos”.

Fer Dente y Ricky Pashkus hablaron de su íntimo vínculo

Las palabras de Pashkus revelaron la profundidad de su vínculo con Dente: “Y yo lo quiero decir públicamente, las veces que me enojé con vos era porque tenía miedo de que te me vayas porque no hay nada más doloroso que sentir que el camino no trajo herencia”.

Pashkus estuvo en el programa de Dente. Foto: Gentileza

Al referirse a “Chorus line”, Pashkus destacó su significado en términos de audición y revelación personal: “Para mí es una obra exquisita porque es una audición porque habla de la audición en términos muy amoroso pero muy severos también porque es un director que te pide ‘contame quien sos’”.

Fer Dente, con gratitud y emoción, reconoció la influencia de Pashkus en su vida: “Sin duda yo hoy estoy acá porque vos me diste ese espacio. Vos sabes que sos lo más parecido a un padre que me quedó en este plano y mi favorito”, expresó antes de dedicarle una canción.

Ricky Pashkus y Fer Dente. Foto: Gentileza

Pashkus, visiblemente conmovido, respondió: “Me siento honrado, pero tu herencia está en todas esas personas a las que le dedicaste un café”. Un momento que dejó en evidencia la profunda conexión entre ambos y la influencia duradera de Pashkus en la vida y carrera de Dente.