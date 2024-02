Fer Dente reveló quién fue el famoso con el que vivió su primer amor: “Todo oculto”

En el marco de su nueva temporada en “Noche al Dente” y el estreno de su programa de streaming “Paraíso Fiscal” de Olga en Vivo, Fer Dente se animó a revivir sus primeros pasos en el mundo artístico. En esta ocasión, invitó a Walter Bruno, compañero en “High School Musical La Selección”, y juntos realizaron una reveladora confesión.

High School Musical El Desafío. Foto: Gentileza

Quién fue el primer amor famoso de Fer Dente

Durante el encuentro en su programa de streaming, Dente compartió una sorprendente confesión sobre su adolescencia. “Wally fue mi primer amor. Yo tenía 17 años, imagínense que por High School dejé a mitad de año el colegio... Y tenía novia, hace dos años y medio, Cami, que le mando un beso”, reveló el conductor.

Dente recordó cómo Walter Bruno, conocido como Wally, se convirtió en su primer amor. “Wally fue el primer chico gay que conocí en mi vida. Yo era tipo fan de él, porque no podía creer que era un chico gay (se ríe). Yo venía de un colegio católico... Y flashee”, comentó de manera un poco sonrojada.

El conductor detalló cómo se desarrolló el romance entre ellos, siendo adolescentes. “Ellos paraban en un hotel, los chicos que venían de las provincias, y ahí teníamos nuestros encuentros de amor. Todo oculto aparte”, reveló Dente sobre aquellos momentos.

La revelación de Fer Dente a su madre

La anécdota no quedó ahí, ya que Dente contó cómo su madre descubrió su orientación sexual. “Mi mamá se enteró que yo era gay por Wally. En esa época yo me quedaba sin crédito en el teléfono, entonces usaba el celular de mi mamá para mandarle mensajes a Walter. No borré un mensaje y mi mamá me dijo: ‘¿Qué es esto?’. No sabés, sos muy chico”, concluyó Dente entre risas.

Fer Dente en High School Musical. Foto: Gentileza

Fer Dente no solo comparte su talento en la televisión, sino que también abre su corazón para contar experiencias significativas de su vida, generando empatía y conexión con su audiencia.