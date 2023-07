“Estos morochos creen que...”: Baby Etchecopar explotó en vivo contra Fer Dente y lo insultó por un insólito motivo

Baby Etchecopar explotó contra Fer Dente y se mostró muy furioso por un insólito motivo que lo llevó a protagonizar en vivo una polémica pelea en América TV.

Según aseguró Etchecopar, Noche al Dente no bajaba el volumen de los equipos de audio que tiene en su estudio, por lo que el conductor de Basta Baby se cansó y salió despavorido a pedirle que la terminen.

El insólito motivo que llevó a que Baby Etchercopar explotara en vivo

Según informó Ciudad Magazine, desde hace meses se rumorea sobre un supuesto malestar de Etchecopar con Dente por los “ruidosos” musicales que este organiza en su ciclo nocturno. Como el estudio del programa del periodista está al lado del de su colega, la música atraviesa las paredes y le impide concentrarse.

En medio de su clásica editorial, Baby frenó todo en seco y lanzó: “Che, decile que se callen con la bailanta. Este Dente, la re put* que lo parió... Están todo el día con esos murgueros. Decile que se calle la boca y baje el volumen. Estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. Que no rompan las pelotas”.

Los panelistas del ciclo quedaron desconcertados con el exabrupto del conductor. “Claro, bolud*. Le dije mil veces a este pendejo: ‘No me hagas ruido cuando estoy laburando’. Me trae toda la murga esta...”, sentenció enojado. “Es el Polaco”, agregó una de las invitadas. “El Polaco me importa un caraj*”, lanzó Baby.

Segundos más tarde, el locutor salió del estudio y se dirigió hasta el productor y Fer Dente. Con una gran cuota de humor ácido, Etchecopar le pidió que bajara el volumen. “No te dieron mucha pelota”, exclamó uno de los panelistas. “Ya termina de cantar... No les puedo cortar el show”, expresó el conductor.

La respueta de Fer Dente

Más tarde, Dente se acercó a Basta Baby y se disculpó por lo sucedido. “Che, te felicito. Tenés un talento espectacular. Tenés muy buena voz, muy buen showman... Tenés que estar en Canal 13 y dejar de romper las bolas”, lanzó divertido Etchecopar. “¡Perdón por los ruidos, ustedes avisen que bajamos el volumen”, exclamó Fernando.