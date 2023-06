“Fer Dente está desquiciado”: Nicolás Di Pace reveló detalles inéditos sobre Heathers, el musical

Nicolás Di Pace, es la cara de masculina de Heathers, el musical en los pies de “JD” un adolescente apasionado, que ha sufrido mucho en sus primeros años de vida. A raíz de los mismos desarrolló una oscuridad que saldrá a la luz a lo largo de esta trama tragicómica.

Cabe destacar que este musical está basado en una película de culto estadounidense de 1988 que lleva años con su versión en Broadway y finalmente llega la adaptación argentina a calle Corrientes con la dirección de Fer Dente y un espléndido elenco de artistas emergentes.

Hace meses que se ven los anuncios publicitarios en las redes, Nico Di Pace afirma que se debe a que “Fer Dente está desquiciado, que no para y que confiaba mucho y creía mucho en esta obra y en este elenco que armó.” Cabe destacar que los seleccionados para darle vida a este show surgieron a partir de una audición abierta donde participaron más de 6.000 jóvenes.

Nico Di Pace como JD en Heathers Foto: Catalina Serrano

Ahora bien, ¿Qué tiene de distinto este musical que está generando tanta expectativa?. Para Nicolás es indudable que va a ser “un musical distinto” no solo por la trama en sí, además afirma que es “porque la puesta es muy hermosa, impactante, rockera, te llega el corazón, y tiene mucho humor, también nos vamos a reír. Creo que todos se van a poder sentir identificados sobre todos los adolescentes, jóvenes, y los adultos en esos roles adultos que digas`en algún momento fui esa persona, fui ese padre´”.

El elenco de Heathers Foto: Catalina Serrano

Con una banda en vivo y más de 13 artistas en escena, los cuadros musicales de esta obra prometen ser una especie de recital por momentos, porque más allá del desempeño actoral, la exigencia vocal logra una coordinación única entre los intérpretes.

Más allá de la performance artística necesaria para este espectáculo, donde incluso los artistas en escena cambiando de vestuario en vivo o reestructuran la escenografía, esta obra toca diversos temas profundos u oscuros, dependiendo como se los analice.

La construcción de JD, el galán de Heathers interpretado por Nicolás Di Pace

El personaje de Nicolás es el chico popular del colegio que la mayoría de las chicas desean, es el galán de la tira que flechará a Verónica, interpretada por Julia Tozzi. Ante este perfil, el desafío en la construcción de JD para el actor radicó en “no caer en un estereotipo”, además de que para él “lo interesante era quizás que te sorprenda esa parte oscura y horrible que tiene”.

Asimismo, para crear este personaje adolescente fue fundamental volver a su propia adolescencia y traer algunos aspectos de este momento vital a la obra. VíaPaís le preguntó a Nicolás en qué pensaba cuando estaba en el colegio secundario, teniendo en cuenta que la obra plantea como una pregunta misteriosa ¿En qué piensan los adolescentes cuando están solos?.

Julia Tozzi y Nico Di Pace son Verónica Sawyer y JD en Heathers Foto: Instagram/heatherselmu

“Pensaba un poco lo que habla la obra, en pertenecer que es una gran parte de la adolescencia. Además, el teatro siempre me motivó, lo descubrí en la secundaria y eso me definía. El amor me llegó después más de más grande cuando me pude a asumir y dije, bueno, tengo 18 años, chau estos monstruos del colegio, chau rugby”, narró Di Pace entre risas.

Según él, tenía “esa cosa media Troy Bolton de jugar el rugby y hacer teatro. Entonces terminar el colegio tuvo toda una parte muy positiva también.”.

Su pasión y constancia con el teatro lo acompañan desde que iba al colegio, y lo llevaron a que hoy, a sus 29 años, logró protagonizar un reconocido musical y estar dentro de una de las marquesinas más grandes de calle Corrientes.

Nicolás Di Pace y Julia Tozzi frente al Teatro Ópera con la marquesina de Heathers, el musical Foto: Instagram/dipacenico

“Yo no caigo todavía. Es difícil de asimilarlo, la verdad, sí, cuando me dijeron cuando vi el cartel dije `Ah, voy a tener 80 años y me voy a acordar de este momento´”, precisó Di Pace.

Por último, contundente y convencido, comentó que quien vaya a ver Heathers “Se va a encontrar con un musical que es como un recital de rock y que es una fiesta. Se van a reír, emocionar y sorprender. Yo creo que no se van a arrepentir y no se van a olvidar de esta obra.”