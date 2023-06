“¡Mamá llegué!”: Quién es Julia Tozzi, la protagonista de Heathers

Heathers, el musical, se estrena este primero de julio en el Teatro Ópera, una obra basada en la exitosa película con letras y libreto de Laurence O’Keefe y Kevin Murphy y protagonizada por Winona Ryder. En esta adaptación teatral dirigida por Fer Dente, Julia Tozzi es una de sus protagonistas en el rol de Verónica Sawyer. Te invitamos a conocerla.

Cabe destacar que para poder encontrar a los talentos protagonistas de esta obra, Fer Dente realizó una audición abierta del que participaron más de 6.000 artistas. A raíz de este casting se seleccionó un elenco especial para esta pieza teatral, por lo que el 90% del reparto está conformado por artistas emergentes, y Julia Tozzi fue una de las elegidas.

Julia Tozzi es Verónica en Heathers, el musical Foto: Instagram/

Con una puesta avasallante, donde las luces, los colores y las contundentes voces le permiten al espectador sumergirse en esta tragicómica historia. Con un elenco compuesto por artistas que, en su mayoría, están debutando profesionalmente, la coordinación vocal y corporal dejará a más de uno boquiabierto.

Las entradas se encuentran disponibles por Ticketek, con funciones hasta el 30 de julio inclusive.

¿Quién es Julia Tozzi? La protagonista de Heathers, el musical

Julia es del conurbano, específicamente de zona sur, Avellaneda. Estudió en la escuela de Julio Bocca y en la de Raúl Serrano. Asimismo, participó en series de Disney como O11CE y El ristorantino de Arnoldo, con Diego Topa. Mientras que en teatro musical, fue parte de El violinista en el tejado, Mamá está más chiquita (de Ignacio Olivera y Schapira) y The Rocky Horror Show.

En esta oportunidad, VíaPaís habló con Julia Tozzi, quien encarna a Verónica Sawyer, sobre su debut en calle Corrientes con un protagónico, la presión que conlleva este rol, su adolescencia y el desafío de este nuevo proyecto. Conocé a la protagonista de esta obra:

Julia Tozzi en los ensayos de Heathers Foto: Instagram/Tozziju

- Se acerca el estreno de Heathers ¿Por qué tanta expectativa? ¿Qué tiene de distinto?

- Lo que tiene de distinto es que es un espectáculo impresionante, con una envergadura tremenda y trata temas superdensos, profundos, tremendos, pero desde un lugar casi absurdo y con mucho humor. Entonces venís a ver un espectáculo, con todo lo que eso conlleva, venís a pasar un buen momento a reírte y salís diciendo `Che para ¿De qué me estaba riendo? Esto es tremendo, me llegó, me hizo pensar en tal cosa´ tiene todo ese combo.

- La obra plantea como una pregunta misteriosa ¿Qué piensan los adolescentes cuando están solos?, si pensás en vos cuando eras adolescente, ¿En qué pensabas cuando estabas sola?

- Es muy loco porque la obra me hizo recordar un montón de cosas de mi adolescencia. Tuve que conectar un poco con eso. Yo también era bastante una outsider como Verónica, pero en mi caso no quería pertenecer.

En mi cuarto, cuando era adolescente pensaba en muchísimas cosas, creo que el tema del amor, del sexo y la sexualidad. Todo eso está superpresente y hay algo que venía diciendo Fer (Dente) que me parece que está buenísimo, que de adolescente no lo pensás tanto, lo vivís. No sé si te pones a reflexionar tanto sobre las cosas, sino que estás viviendo la vorágine de todo lo que te pasa.

Julia Tozzi y Nico Di Pace son Verónica Sawyer y JD en Heathers Foto: Instagram/heatherselmu

- En cuanto a tu personaje, ¿Cuál fue el desafío en la construcción de Verónica?

- El desafío más grande tuvo que ver con lo físico y lo vocal, es muy exigente en ese sentido. Después bueno la exposición de estar ahí al frente y un poco contar la historia, además tener poco tiempo de descanso, de hecho en la obra casi no tengo, solo hay un momento donde puedo bajar e ir al baño y ya está.

- ¿Te imaginabas un año atrás haciendo un rol como este?

- Es el sueño, no esperaba que sucediera para nada en absoluto, de hecho un poco que lo había soltado. Venía con algunas rachas de frustración y estaba como `bueno, ya está, tal vez no sucede y tal vez participó de otra manera´ y apareció. No deja de ser la ilusión que tuve toda la vida.

Julia Tozzi como Verónica para Heathers, el musical Foto: Instagram/tozzijuli

- Con esta racha de frustración que mencionas, ¿Con qué mentalidad te presentaste al casting?

- Fue como un día más en la oficina, el artista va a los castings. Entonces es como `bueno, me preparo y doy lo que tengo para dar hoy´. Fue eso la verdad, hacemos un montón de castings y la mayoría son no, y este, pues sí, así que qué maravilla. Pero no tenía expectativas de ser este rol ni por casualidad.

- ¿Sentís cierta presión por este lugar que te toca ocupar ahora?

- Es un poquito y un poquito la verdad. Sí, la presión está, pero gana más el deseo que tenía de hacerlo y las ganas de estar ahí y vivir el momento. Además, es hacer terapia y tratar de no adelantarse para no tener pensamientos que te lleven a lugares peligrosos.

La marquesina de Heathers en el Teatro Ópera Foto: Instagram/tozzi

- ¿Qué sentís que aprendiste hasta ahora en este proyecto?

- Creo que absorbí más física que mentalmente de todo este proceso, de Fernando, de Euge, de Vanesa, de todos mis compañeros. Físicamente me llevo una data muy grosa. También aprendí mucho de mí y de cuánto puedo dar y cuánto puedo sostener la presión de este lugar, y en ese sentido estoy chocha, es un aprendizaje enorme.

- Es tu primera vez trabajando en un espectáculo de esta magnitud, ¿Qué sentiste al ver la marquesina con tu cara en plena calle Corrientes?

- La verdad es que no esperaba esa marquesina, creí que iba a ser de las Heathers. Me dijeron que iba a estar y fue como `wow no lo puedo creer´, todo el proceso viene siendo como en shock. Hasta que estábamos ahí, le mandé un mensaje a mi hermana que trabaja cerca y lo vino a ver. Ella le mandó el video a mi familia y me empezaron a decir cosas muy hermosas. Ahí fue donde caí un poco y me quebré. Todo lo que pasa con mi familia, con mis amigos y el feedback es lo que me hace caer y decir `wow´. Esto es increíble, es tremendo. Mamá llegué.