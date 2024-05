La fuerte acusación de Lucía de Gran Hermano 2024 contra la mamá de Zoe

En Gran Hermano 2024 pasaron más de cinco meses en vivo, y los jugadores que siguen en juego dejan todo para llegar a la final. A lo largo de los meses, los participantes lograron formar parejas, amistades, peleas y reconciliaciones, ya que la convivencia y el aislamiento los hace pasar por muchas emociones.

Uno de los grupos más fuertes fue el de “Las Superpoderosas” formado por Lucía, Rosina y Zoe, quienes estuvieron muy unidas y compartían sus estrategias y confidencias en el juego. Sin embargo, con el tiempo se fue desarmando porque primero fue eliminada Lucía y después Rosina, por lo que quedó sola Zoe, quien finalmente salió el domingo pasado.

Las superpoderosas en Gran Hermano 2024

La última eliminada es tema de conversación en el reality por su juego, estrategia y experiencia en el juego. Esto llevó a que su amiga Lucía confesara un secreto sobre la mamá de Zoe, Aixa, quien también ingresó a la casa como parte de los familiares y fue lo que llevó a la salida de la exparticipante.

Lucía de Gran Hermano 2024 reveló que la mamá de Zoe estaba detrás de su sanción

Lucía estuvo en el programa de streaming “Se Picó” y allí acusó a la mamá de Zoe de ser la que organizó el momento en que un extraño se subió al techo de Gran Hermano y charló con Zoe, Lucía y Rosina, lo que terminó con una sanción para las tres, y la posterior eliminación de la salteña.

En medio del programa, Lucía reveló que Aixa estaba detrás de eso: “Aixa mandó a gritar, el pibe que se colgó, ya sé quién es, está en la tribuna con Zoe. Perdón lo dije”.

Ante la confusión de Catalina, Gastón Trezeguet y Laura Ubfal, quienes forman parte del programa, Lucía volvió a explicar: “El pibe que se colgó que me sacaron a mí, no se llama Juan Cruz se llama Hernán está en la tribuna con la madre de Zoe. Me enteré hace poco”, dejando en claro que fue la mamá de su amiga quien organizó todo.