¿Lo está perjudicando? La pelea con insultos entre Darío con su hijo Francisco en Gran Hermano 2024

Darío es uno de los ocho participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024, a pesar de su ingreso tardío a la competencia, ya que iba tres meses de iniciada, se ganó su lugar en el reality y actualmente, es uno de los jugadores que se encuentra en instancias finales.

Hace una semana, ingresaron los familiares de los participantes para acompañarlos durante las últimas instancias de juego. En el caso de Darío ingresó uno de sus hijos, Francisco, y a pesar de que el jugador está muy contento, protagonizó varias discusiones con “Pancho”, debido a que tiene miedo de que perjudique su juego.

Darío le dije a Francisco que no se junte con Furia, ya que no le conviene. A pesar de la advertencia, Francisco no le hizo caso a su papá y esto trajo más problemas. Teniendo en cuenta que eso puedo perjudicar su estadía en la casa.

Darío de Gran Hermano 2024 y el enojo con su hijo, Francisco

En esta oportunidad, Darío le advirtió a su hijo sobre los comentarios sobre el juego con el resto de los participantes y de lo riesgoso que eso puede ser para ambos. Y, luego de que Francisco durmiera con Furia, Darío tuvo una conversación con él sobre el tema, le dijo que le iba a dar el mismo consejo que le dio a Mauro, quien no le hizo caso y terminó mal y afuera de la competencia.

“Hay jugadores que juegan solos. Hace lo que quieras, si llegas estás metido en un baile, no intervengo. Hay jugadores que te destrozan, jugá tranquilo”, le dijo Darío, y Francisco le explicó que no había pasado nada. Entonces, Darío le contestó: “Dormiste en la cama de una participante, ¿Me estás jodiendo? Furia juega sola, no tenés idea. No quiero que pases un mal momento”. “Soy grande, tengo 28 años, si paso un mal momento no es nada”, finalizó Francisco.

Francisco insultó a Darío de Gran Hermano 2024

Luego, en la cocina, Darío y Francisco tuvieron otra discusión, pero esta vez más fuerte, ya que el participante acusó a su hijo de no entender el juego de Gran Hermano 2024. “Hasta que no te la pongas de frente. Te estoy avisando como es adentro y vos seguís con la tuya”, dijo Darío, y su hijo le respondió vulgarmente: “Cerra el ort*”, y con un gran enojo para con su papá.