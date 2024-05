Darío de Gran Hermano 2024 se molestó con la entrada de su hijo Francisco: “Me vas a perjudicar”

Darío es uno de lo nueve participantes de Gran Hermano 2024, él junto a otros cuatro jugadores ingresó a la casa más famosa a tres meses del inicio de la competencia, y a pesar de ello, se ganó su lugar dentro del juego y tiene apoyo del público.

Esta semana, los 9 participantes de Gran Hermano 2024 recibieron a un ser querido para que los apoyara durante algunos días dentro de la casa más famosa. En el caso de Darío, recibió la visita de su hijo, Francisco, también conocido como “Pancho”.

Francisco, el hijo de Darío de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

En esta oportunidad, Darío se percató del acercamiento de Furia para con Francisco, y le advirtió a su hijo: “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. Te agarró y te sentó al lado, así juega ella. No sabes si es buena onda o si te está usando. Es para evitarte un mal momento, no le des lugar acercándote vos. Juega 24/7 la hija de pu**”.

“Es bravísima. Por eso, te digo que es un juego de ajedrez. No tenés mala onda, pero me perjudica a mí. Metiéndose con vos, ella sabe que me desequilibra”, le explicó Darío a su hijo, y Francisco le respondió: “Ya lo entendí, la conozco. Veo todos los días el programa”, y Darío le retrucó: “Parece que no entendiste mucho, si te lo tengo que estar explicando. Desde que llegaste estás hablando con ella”.

¿Quién es el nuevo líder de Gran Hermano 2024?

Tras los ingresos de los familiares de cada participante, esta semana el liderazgo corrió solo para los familiares, y en esta oportunidad, ganó la prueba Facundo, el amigo de Martín Ku, quien tendrá el beneficio de salvar a un participante de placa y subir a otro. Teniendo en cuenta que tanto jugadores como familiares podrán quedar nominados. Facundo continuó con la racha de su amigo y ganó el liderazgo.