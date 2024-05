¿Nicki Nicole hizo plagio? Un joven cantante la acusó de robarle su canción y mostró las pruebas

Nicki Nicole es una cantante argentina de 23 años, oriunda de Rosario y una de las mayores exponente del género urbano en Argentina. Teniendo en cuenta el éxito de sus canciones no solo en el país, sino que en todo Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El pasado 17 de mayo Nicki Nicole estrenó videoclip de “Llámame”, una canción que había lanzado el 18 de mayo de 2023 y es parte de Alma, su tercer álbum de estudio. El tema tiene más de 8 millones de reproducciones en Spotify y más de 1.9 millones de visualizaciones en YouTube.

No fue una de sus canciones más populares del último álbum, pero sus fans esperaban con ansias el lanzamiento del videoclip, que ya superó el medio millón de vistas en YouTube.

Quién es el cantante que acusó a Nicki Nicole de plagio

En esta oportunidad, Facu Infante, un joven cantante y productor, subió una historia a su cuenta de Instagram y escribió: “El título y el estribillo es prácticamente igual, les cuento que para ese tiempo ella no estaba pegada y teníamos un conocido en común con el que yo hacía música”, haciendo referencia a la canción y al videoclip de “Llámame” de Nicki Nicole.

El joven oriundo de Santiago del Estero comentó que él escribió y produjo en 2018 una canción muy similar con el mismo título. “Yo creo en las casualidades, ¿pero tanto? Es igual en la estructura, de lo que habla en el tema, el título”, explicó.

“El que la ayuda a escribir el tema es santiagueño y yo soy de Santiago del Estero, ¿es casualidad?”, explicó Facundo sobre la participación de Santiago Alvaradi en la escritura del tema. Al final, el joven explicó que no hace el video de forma negativa y agregó: “Es un honor que una artista tan grande haya usado una idea mía, yo entiendo que los artistas tienen un equipo. Probablemente, Nicki Nicole ni sepa de esto”. Teniendo en cuenta que en 2018, cuando él lanzó dicha canción, no tenía idea de los derechos de autor y por lo cual, no la registró.