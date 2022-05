Durante el pase entre el programa conducido por Cristina Pérez de nueve a doce del medio día, llamado Cristina sin vueltas y el programa Baby en el medio de Baby Etchecopar de doce a las tres de la tarde, los periodistas tuvieron un fuerte intercambio.

Baby Etchecopar al frente de "Basta, Baby".

Baby Etchecopar habló sobre la vida privada de Máximo Kirchner, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Donde dio a entender que había cierta protección a ellas por haber algo más que una simple amistad.

El comentario del periodista incomodó bastante a Cristina Pérez que respondió: “Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”. Su colega ofendido le preguntó: “¿Por qué no ejerces el periodismo e investigas?”. A lo que la periodista le dio una explicación: “No es mi tema, estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas”.

Sensual y elegante, así se mostró Cristina Pérez. Foto: web

Por qué Baby Etchecopar le dijo a Cristina Pérez que no quiere hacer más pases con ella

Entonces el periodista reveló su opinión sobre su colega: “¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto cuando uno esta ejerciendo el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez, te quiero mucho”.

La conductora de Radio Rivadavia respondió rápidamente: “Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”. Fue entonces cuando Baby Etchecopar reveló que no quiere hacer más pases con ella: “Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejas pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y vos el mío tampoco”.