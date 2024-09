La postura de Baby Etchecopar sobre el regreso de Viviana Canosa a los medios

Viviana Canosa era una de las periodistas más frontales en los medios de comunicación. Su postura sin censura la destacó en el centro de la polémica en diversas oportunidades.

“Si gana Massa, mi trabajo no se va a hacer más fácil. Me resulta imposible que ganen, pero los veo con el Plan Platita, sin autocrítica y llevándose al mundo por delante y diciendo cosas tan absurdas, que ya a esta altura no sé qué va a pasar”, destacó la actriz en una entrevista para CNN Radio durante las Elecciones Presidenciales de 2023.

Ahora bien, a fines de 2023 y comienzos de 2024, Viviana Canosa renunció a sus programas con “La Nación +” y “El Observador 107.9″ para alejarse de la vida pública. Sin embargo, un anuncio de Radio Rivadavia confirmó su regreso a los medios el próximo 14 de septiembre.

Viviana Canosa anunció su regreso a un medio de comunicación: cuándo será

“Hola a todos. Para los que me preguntan por la radio, es cierto. El 14 regreso. Mañana les cuento. Los quiero”, reveló la periodista en sus redes sociales.

El anuncio sorprendió a todos sus seguidores y colegas. Entre las personas que celebraron su bienvenida fue Baby Etchecopar, quien no dudó en dedicarle algunas palabras.

Qué dijo Baby Etchecopar sobre el regreso de Viviana Canosa a los medios de comunicación

El periodista dio a conocer su postura para una nota del programa “Socios del Espectáculo”. Ahí, destacó que estaba muy feliz por la noticia dado que pidió mucho su regreso al canal A24.

“A mí me parece bien que vuelva a los medios. Yo la verdad que acá al aire, la pedí mil veces que tiene que volver”, destacó el actor sobre la decisión de Canosa de volver a los medios.

Seguidamente, Baby recalcó sus ansias de que Viviana Canosa regresara a A24 tras su polémica renuncia. En este sentido, reconoció que no sabría si su salida fue por el canal o decisión personal.

La periodista reveló que hay detrás de su salida de La Nación +

“Ojalá vuelva acá a A24 también... no sé si la prohibieron o se prohibió sola (...) Porque dijo ‘me censusaron’, y no, era una orden, una bajada de no pasar escraches de nadie. Pero bueno, yo siempre cuento que viajé a Europa y la gente en el aeropuerto a la ida me decía ‘Vamos, vamos’ y cuando volví era todo ‘eh, alcahuete de Vila, hdp’. Entonces creo que está mal. Hay que decir ‘me voy porque no me banco más, me llamaron de La Nación’ pero no porque me censuraron”, determinó el periodista.