Son dos gotas de agua: Viviana Canosa mostró a Martina, su única hija, y el parecido es sorprendente

Viviana Canosa sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto junto a su única hija, Martina, quien cada día se parece más a la periodista físicamente, especialmente en todo lo que tiene que ver con sus facciones en el rostro.

Viviana Canosa habló de su vida personal y del talento des su hija.

Martina es la única hija de Canosa, fruto de su relación con Alejandro Borensztein. Actualmente, la pequeña tiene 9 años y es la luz de los ojos de la periodista, quien muestra con orgullo su faceta como madre en las redes sociales, pero no lo hace muy seguido, ya que su perfil se enfoca más en su carrera en los medios.

Viviana Canosa posando con su única hija. Foto: Instagram

En una reciente foto que publicó Viviana en sus historias de Instagram se puede ver a Viviana posando junto a Martina en el estadio Monumental, dejando en claro que son dos gotas de agua.

Viviana Canosa muestra su relación madre e hija en las redes. Foto: Instagram

“Nuestro primer River - Boca juntas”, escribió Canosa en su posteo junto a su hija, donde posan con la cancha de fondo.

Así se ve Martina, la hija de Viviana Canosa. Foto: Instagram

Viviana Canosa sobre el cuidado de su hija

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Viviana Canosa habló sobre Martína, a quien le tiene el apodo de “mimi”.

“Es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudan (con sus cuidados) porque sino, este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer”, expresó la periodista, quien está al frente de Más Viviana en LN+ a las 23 horas.

“Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo”, relató sobre su relación madre e hija.