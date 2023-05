“Al próximo que aparezca le doy”: el picante comentario de Viviana Canosa sobre su soltería

Viviana Canosa es una de las periodistas más directas y sinceras de la actualidad. Si bien empezó su carrera en la farándula y hablando sobre los famosos, lo cierto es que ahora se volcó hacia la política y tiene muchos adeptos que le siguen la corriente.

Viviana Canosa estuvo presente en el primer programa radial de Yanina Latorre, donde además también contaron con la presencia de Ángel de Brito. Fue ahí donde la Angelita le preguntó a la conductora cómo iba su vida amorosa actualmente. Sin embargo, la respuesta shockeó a todos con su respuesta.

Viviana Canosa en la señal LN+. (Web)

Al contrario de lo que se imaginaba, Canosa dio una respuesta que la mayoría no puede creer. Al parecer, su soltería está durando más de lo que le gustaría y confesó cómo es en cuanto a las relaciones amorosas. Una personalidad muy distinta a lo que se puede ver en la pantalla.

Viviana Canosa

“Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy. Hace muchísimo que estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo. Ojo, soy re mojigata y tengo una cosa de conservadora, pero me gusta siempre uno al mismo tiempo”, reveló Viviana Canosa ante la incredulidad de Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Viviana Canosa y la política

“Mi único tema de la política es con quién. Yo no voy a transar, veo un corrupto y digo ‘córtenle las manos’. Es muy difícil, ¿no? Porque conocemos mucho la cocina. Y también el para qué y el por qué”, explicaba Viviana.

“Me ofrecieron todo: intendenta de La Matanza, jefa de Gobierno de la Ciudad, senadora, diputada. Y me dicen que mido bien. Yo sé que si hago política, a mí que no se me acerque un corrupto. Y eso es muy difícil”, declaró la periodista con Yanina Latorre.