Superclásico: las cinco periodistas y conductoras que son hinchas de Boca

A días de un nuevo superclásico, los hinchas de River y Boca se preparan para vivir la emoción de nuevo partido.

En el mundo del periodismo siempre fue un gran tabú cuál es el equipo de fútbol que cada reportera ama. Esta pregunta es la que muchos espectadores de televisión se suelen hacer luego de escucharlas o leer sus opiniones.

Boca Juniors se robó el corazón de más de una de ellas y lo demostraron con detalles muy sutiles.

El Superclásico se estará disputando en La Bombonera. Foto: El crack deportivo

La primera es Morena Beltran, periodista deportiva y presentadora de televisión. La influencer tiene 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es sin duda una de las influencers del momento.

En más de una ocasión publicó fotos con la camiseta de Boca Juniors y logró que suspiren todos en las redes sociales.

La periodista es fanática de Boca Foto: Instagram

Chechu Bonelli es modelo y conductora argentina. Desde 2017 está en ESPN a la cabeza de SportCenter y enloquece a todos los fanáticos del futbol.

Filosa con River y muy afín a Boca, la bella modelo es xeneixe de la cuna hasta el cajón.

La más xeneixe de todas es Chechu Bonelli Foto: Instagram

Viviana Canosa, insospechada de futbolera, dejó entrever en su cuenta de Twitter cuál es el equipo que le roba el corazón.

La chimentera devenida en analista política, fue a la cancha y dejó bien clarito que si hay que alentar, ahí va a estar.

El tweet de Viviana Canosa alentando desde la bombonera Foto: Twitter

Agostina Laroca la periodista deportiva y relatora tiene una comunidad de 139 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Cómo es habitual en el ambiente de periodistas deportivos, ella no suele expresar sus gustos futbolísticos por un club argentino, pero eso no quiere decir que no sea hincha de alguno.

En una de las visitas de Riquelme al programa “Pura Química” por ese entonces conducido por Leo Montero, Agos no perdió la oportunidad de pedirle una foto para postearla, acotando en un comentario a una usuaria: “Lo queremos así como es”.

El polémico posteo de la periodista deportiva Foto: Agostina Larroca

Hubo otras fotos en su cuenta de Instagram que nos ayudan a llegar a esta conclusión. Una con Martín Palermo, otra con Carlos Tevez y finalmente, publicó una noche en la Bombonera, disfrutando con su padre.