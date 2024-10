More Beltrán posó en conjunto deportivo después de entrenar y enamoró a sus seguidores en Instagram

More Beltrán, una de las periodistas deportivas más reconocidas del país, sigue cautivando a sus seguidores no solo con su talento frente a las cámaras, sino también con su estilo y presencia en las redes sociales.

Morena Beltrán conquistó con un sofisticado look de noche.

Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, la periodista comparte su día a día, que incluye su pasión por el deporte y la vida saludable. Recientemente, sorprendió a sus fanáticos con una serie de fotos que publicó desde el gimnasio, donde lució un conjunto deportivo que desató suspiros y halagos.

More, conocida por su carisma y dedicación al periodismo, hace tiempo que se ganó un lugar destacado en el mundo del deporte argentino. Con una carrera en constante ascenso, demostró que también es una referente de estilo para quienes buscan combinar moda y deporte en sus rutinas diarias.

Morena Beltrán conquistó con un top desde Miami

El look deportivo de Morena Beltrán que enloqueció a sus seguidores

Horas atrás, More Beltrán compartió una imagen en sus historias de Instagram que no pasó desapercibida. Desde una colchoneta en el gimnasio, la periodista posó con un conjunto deportivo que resaltó su figura tonificada. La elección del outfit fue simple pero impactante: un corpiño deportivo rojo vibrante que combinó con un short negro ajustado.

La imagen, tomada desde arriba mientras descansaba en medio de su rutina de entrenamiento, dejó poco a la imaginación, capturando la atención de sus seguidores al instante. El look deportivo de More no solo destaca por su simplicidad, sino también por su funcionalidad.

El look deportivo de More Beltrán.

El corpiño deportivo rojo le permitió mantener un estilo audaz y a la vez cómodo, ideal para sus rutinas de ejercicio. El short negro, por su parte, completó el outfit con un toque clásico, que nunca falla en el gimnasio.

More Beltrán lució un look total white y accesorios de lujo

La periodista, que además de su carrera en los medios, se encarga de compartir diferentes aspectos de su vida en las redes sociales e inspira a sus seguidores con su constancia y disciplina. A través de la plataforma, More Beltrán muestra cómo mantener un equilibrio entre su carrera profesional y su pasión por el deporte, dejando en claro que la vida saludable es parte fundamental de su rutina diaria.