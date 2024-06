Morena Beltrán demostró por qué es la perfecta ‘it girl’ con un outfit a puro denim

Morena Beltrán no solo se destaca por su agudeza y conocimiento en el periodismo deportivo, sino que también se ha convertido en una referente de la moda con un estilo propio que la posiciona como una It Girl dentro y fuera de la cancha. Su influencia en el mundo de la moda queda en evidencia en sus más de dos millones de seguidores en Instagram, donde cada uno de sus looks es analizado y elogiado por expertos y fanáticos.

A puro ritmo, Morena Beltrán se llevó todas las miradas con un traje de baño total white Foto: instagram

Su reciente viaje a Miami para cubrir la Copa América no fue la excepción. La periodista aprovechó la oportunidad para lucir outfits que causaron sensación en las redes sociales, confirmando su rol como ícono de la moda deportiva. Pero también compartió algunas postales gastronómicas.

More Beltrán paralizó varios corazones con su belleza.

Morena Beltrán demuestra una vez más que su pasión por el deporte y la moda van de la mano, convirtiéndola en una figura inspiradora para quienes buscan combinar ambas pasiones. Su estilo único y su capacidad para estar a la vanguardia la posicionan como una de las comunicadoras más influyentes del momento, tanto en el ámbito deportivo como en el mundo de la moda.

Morena Beltrán: Sol, playa y microbikini en Mar del Plata Foto: instagram

En la publicación que subió recientemente a su cuenta de Instagram se ven el álbum de fotos de los primeros días de Morena Beltrán en Miami y en el que deslumbra con unas botas que ya son furor en las redes sociales.

Morena Beltrán marca tendencia desde Miami Foto: instagram

Morena Beltrán marca tendencia desde Miami

En una de sus publicaciones, Morena Beltrán aparece sentada en una mesa al aire libre luciendo un vestido corto de escote asimétrico y tirante ancho con detalle de trabillas y cierre lateral con cremallera metálica y botón.

Morena Beltrán marca tendencia desde Miami Foto: instagram

El vestido, uno de los éxitos de la temporada de Zara, resalta su figura y la posiciona como una amante de las últimas tendencias.

El vestido asimétrico que lució Morena Beltrán Foto: captura web

Para completar el look, la periodista optó por un reloj inteligente y accesorios de plata, además de unos lentes de sol cuadrados que le dan un toque de sofisticación.