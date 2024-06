Calza y top deportivo fucsia, el look con el que More Beltrán entrenó y se llevó todos los fueguitos de Instagram

More Beltrán no solo destaca por sus análisis deportivos en ESPN, sino que también se ha convertido en un referente de la moda para muchos. La periodista deportiva ha sabido conquistar a un público que va más allá del deporte con su estilo único y saludable.

More Beltrán

El estilo único, atrevido y elegante de la periodista deportiva ha conquistado a un público que va más allá del deporte, posicionándola como una referente en las redes sociales. More Beltrán se caracteriza por un estilo versátil y adaptable, que va desde looks casuales y deportivos hasta outfits más formales y sofisticados. No teme experimentar con diferentes tendencias y colores, siempre manteniendo su sello personal.

More enseñó a sus seguidores en Instagram cómo lucir un bañador deportivo en esta temporada 2023 Foto: @morenabeltran10

En su última publicación de Instagram, Morena Beltrán compartió un video en el que se la puede ver realizando su rutina de entrenamiento. La periodista luce un conjunto deportivo fucsia con bordes de elástico en negro que ya es furor en las redes sociales.

Morena Beltrán compartió un video en el que se la puede ver realizando su rutina de entrenamiento Foto: instagram

El outfit, compuesto por calzas largas y un top, resalta su figura atlética y la acompaña en cada movimiento mientras realiza sus ejercicios. Beltrán opta por un rodete para mayor comodidad y completa su look con un reloj inteligente.

El video no solo muestra la disciplina y dedicación de Beltrán con su entrenamiento, sino que también inspira a sus seguidores a adoptar un estilo de vida saludable y a la moda. “En nuestros rituales de amor propio, siempre hay un lugarcito para entrenar”, escribió al pie del posteo More Beltrán. La publicación alcanzó los casi 80 mil likes y otros cientos de comentarios.

¿Qué edad tiene More Beltrán?

More Beltrán cumplió 25 años en enero pasado y con su corta edad sigue construyendo una carrera impresionante en el mundo del periodismo. La talentosa periodista deportiva, presentadora de televisión y modelo argentina, ha capturado la atención del público desde que saltó a la fama en 2018.