El espectacular look otoñal de More Beltrán para ir al estadio.

Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todo el público. En cada fecha del campeonato del torneo de La Liga Profesional comenta la información destacada de cada uno de los equipos.

El espectacular look otoñal de More Beltrán durante un partido de fútbol

En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte cada uno de los looks que elige para la transmisión de los principales partidos de la fecha del torneo argentino. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y su estilo tiene un sello único.

Morena Beltrán conquistó corazones con un look super trendy. Un conjunto de prendas del color must de la temporada. La parte superior, un top sin mangas, de cuello caído estilo bote y la parte inferior, una minifalda tableada. Todo en color camel. Sin lugar a dudas, sabe como lucir a la perfección las tendencias de este otoño 2024.

El espectacular look otoñal de More Beltrán durante un partido de fútbol Foto: instagram

Complementó el look llevando el pelo suelto, bien lacio. Para el maquillaje fue por delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude. Como accesorio lució un cinturón en color marrón. Dándole un toque muy chic al look.

Morena Beltrán brilló con un outfit mega tendencia de la temporada de otoño 2024

La periodista deportiva cautiva con cada análisis futbolístico que realiza de los principales partidos de la fecha del torneo de futbol argentino. Además, deslumbra con cada look que elige y sus conjuntos de prendas siempre son tendencia.

Morena Beltrán encandiló a sus seguidores con un outfit impactante. Un top y minifalda en color camel marcando lo que será el color del otoño e invierno 2024. Los aplausos y halagos no tardaron en llegar.