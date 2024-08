¿Viviana Canosa y Alberto Fernández? Ángel de Brito aclaró los rumores sobre su vínculo

El caso de Alberto Fernández sigue en boca de todos los argentinos. Tras ser denunciado por violencia de género y hostigamiento, circularon diferentes encuentros íntimos que habría tenido el expresidente con otras mujeres.

El expresidente Alberto Fernández fue acusado de violencia de género por su exesposa Fabiola Yáñez. (La Voz / Archivo) Foto: LVI

“Te amo y por eso, te voy a matar”, destacó Tamara en el tercer video filtrado entre ella y el expresidente de la Argentina de 17 minutos.

El nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández / Captura de video

Ahora bien, previo a que explotara el conflicto, el abogado penalista fue vinculado con Viviana Canosa durante su campaña presidencial. Esto habría sido aclarado por Ángel de Brito, quien determinó cómo quedó su relación tras la presidencia de Alberto Fernández.

“Tengo entendido que sale con Alberto Fernández, eso es lo que yo escucho. Según ella, no lo es”, expresó Luis Ventura al conductor de LAM en una charla radial a finales de 2021.

¿Alberto Fernández y Viviana Canosa estuvieron juntos?

Las declaraciones de Ángel fueron brindadas en sus redes sociales, durante una dinámica de pregunta y respuesta. “Ángel, ¿qué hay de cierto que Viviana Canosa andaba con Alberto Fernández?”, le consultó un usuario al conductor.

La respuesta de Ángel de Brito. Foto: PRONTO

Tras la consulta, de Brito aseveró que nunca le preguntó a la periodista sobre ese tema. Sin embargo, reconoció que Canosa no lo diría actualmente por lo sucedido con Tamara Pettinatio.

“Nunca le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora”, determinó el angelito sin tapujos sobre el posible vínculo entre Viviana Canosa y Alberto Fernández.

Esteban Trebucq reveló cómo es su vínculo con Viviana Canosa

Desde otro aspecto, el periodista Esteban Trebucq reveló cómo es su relación con Canosa. Desde Ángel Responde, el comunicador consideró a la periodista como una “diosa”.

Esteban Trebucq pasa a LN+. (Instagram Esteban Trebucq)

“Uy Vivi, diosa también. No llegamos a laburar juntos, pero…”, destacó Trebucq, a lo que Ángel de Brito le consultó: “¿Pero te gustaba?”.

Tras la pregunta de Ángel, Trebucq aseveró que no le gustaba desde un ámbito íntimo. Por tanto, aclaró nunca existió un coqueteo entre ambos, pese a los múltiples rumores.

Así es la casa de Viviana Canosa

“¿Qué me gustaba qué? ¿Para salir? No (...)No recuerdo… no, eso fue un invento. No, no le tiré. Nos sentamos juntos y hablamos. Le mando un saludo a Vivi. No, no pasó nada, no me la encaré. Diosa Vivi, buena mina. Estuvimos en el verano, compartimos con la familia, yo estaba con mis hijas y ella estaba con su hija”, aseveró el periodista sobre su relación con Viviana Canosa.